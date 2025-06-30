Украина и ЕС договорились о новых условиях углубленной зоны свободной торговли

Европейская комиссия и Украина достигли принципиальной договоренности по обновлению положений углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВСТ) после завершения действия автономных торговых мероприятий (АТЗ) в июне 2025 года.

Об этом сообщили на сайте Европейской комиссии.

Украина и ЕС согласовали обновление условий свободной торговли

– Мы рады сообщить, что комиссия и Украина достигли принципиальной договоренности по пересмотру нашего двустороннего соглашения о свободной торговле после завершения консультаций. Это соглашение открывает новую главу в торговых отношениях между Украиной и ЕС, – заявил еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович.

По его словам, новая редакция соглашения предусматривает долгосрочные и взаимовыгодные условия для экспортеров, бизнеса и фермеров обеих сторон, а также будет способствовать интеграции Украины в единый рынок ЕС.

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Документ также содержит обязательства Украины постепенно приблизить свои стандарты сельскохозяйственного производства к европейским к 2028 году, что соответствует курсу Украины на вступление в ЕС.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что по завершении действия торгового безвиза с 6 июня введенные переходные меры вернут украинских экспортеров в тарифные квоты с определенными преференциями. Эти меры будут действовать до завершения переговоров и подписания новой редакции соглашения, которое закрепит долгосрочные условия торговли между Украиной и ЕС, включая дальнейшую либерализацию.

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