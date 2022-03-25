От Javelin до патронов и униформы: сколько стран мира оказывают Украине военную помощь

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в глубь территории Украины уже более 25 стран мира выразили официальному Киеву не только политическую, но и реальную военную поддержку.

По данным издания Politico, мощное украинское сопротивление российским регулярным войскам опирается именно на военные пожертвования со стороны стран-членов Североатлантического альянса.

Общая стоимость полученного Украиной мощного вооружения составляет миллиарды долларов, что явилось уникальным явлением за всю историю существования НАТО.

Список стран и их военной помощи Киеву в борьбе против российских оккупантов — далее в материале.

Австралия

Военная помощь на 70 млн. австралийских долларов (51,6 млн. долларов США), а также ракеты и вооружения.

Австрия

Шлемы, бронежилеты, 100 тыс. л горючего.

Бельгия

200 единиц противотанкового оружия, 3 тыс. автоматов, 2 тыс. пулеметов.

Великобритания

Более 10 тысяч ракет малой дальности и противотанковых ракет, а также фугасного оружия, военная помощь на $33 млн, бронемашины Saxon. Кроме этого, в Польшу была отправлена ​​система противовоздушной обороны Sky Sabre (ракетная система ПВО среднего действия) вместе со 100 военными для управления ею.

Греция

Портативные ракетные установки, автоматы Калашникова и патроны к ним. Общее количество неизвестно.

Дания

2,7 тыс. единиц противотанкового оружия, 3 тыс. противовоздушных ракет Stringer, бронежилеты.

Эстония

Противотанковые ракеты Javelin, 9 гаубиц (с разрешения Германии).

Евросоюз

Военная помощь в размере €500 млн.

Ирландия

Бронежилеты и горючее для военной техники ВСУ.

Испания

1370 гранатометов, 700 тыс. патронов и легкие пулеметы (количество неизвестно). Кроме этого – 20 т медицинского обеспечения, персональная защита личного состава – шлемы, бронежилеты, а также защита от оружия массового поражения.

Италия

120 орудий, ракеты Stringer, тяжелые пулеметы и патроны Browning, легкие пулеметы, противотанковые пусковые установки, противотанковые патроны, системы связи, шлемы, жилеты, пайки.

Канада

До 4,5 тыс. портативных противотанковых ракет М72, 1,6 тыс. противоосколочных жилетов, 7,5 тыс. ручных гранат, $1 млн на закупку коммерческих спутниковых снимков высокого разрешения, пулеметы, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки и оборудование на 10 млн. канадских долларов (7,9 млн. долларов США). Дополнительно – военная помощь на 25 млн канадских долларов (19,9 млн долларов США), включающая в себя шлемы, бронежилеты, противогазы и приборы ночного видения.

Латвия

Ракеты Stringer.

Литва

Ракеты Stringer и шлемы.

Люксембург

100 легких противотанковых систем, полноприводные машины и 15 военных палаток.

Нидерланды

200 ракет Stringer, 3 тыс. шлемов, 2 тыс. противоосколочных жилетов с броневставками, 100 снайперских винтовок и 30 тыс. патронов к ним, с разрешения Германии – 400 РПГ.

Германия

1 тыс. единиц противотанкового вооружения, 500 противовоздушных ракет Stringer, а также разрешение другим странам отправить в помощь Украине 14 бронемашин.

Норвегия

200 единиц противотанкового вооружения, шлемы, пуленепробиваемые жилеты, другое защитное оборудование.

Южная Корея

Военная униформа и оборудование.

Северная Македония

Военные материалы и оборудование.

Польша

Десятки тысяч артиллерийских боеприпасов, снарядов также противовоздушные ракеты, легкие пушки и разведывательные беспилотники.

Португалия

Гранаты и боеприпасы, автоматы G3, другое нелетальное оборудование.

Румыния

Пуленепробиваемые жилеты, шлемы, патроны, медицинские тенты, военное оборудование и горючее для военной техники ВСУ на $3 млн.

Словакия

Системы ПВО С-300, самолеты МиГ-29 – в случае если сможет найти замену.

Словения

Автоматы Калашникова, патроны и шлемы.

Соединенные Штаты Америки

1,4 тысячи ракет Stringer 4,6 тысячи противотанковых ракет Javelin, 5 вертолетов Ми-17, С патрульные катера, 4 радара для борьбы с артиллерией и беспилотниками, 2 тысячи единиц легкого бронебойного оружия, 300 гранатометов с боеприпасами, , 5 тысяч винтовок, тысяча пистолетов, 25 тысяч единиц нательной брони, 25 тысяч шлемов, почти 40 миллионов патронов к легкому оружию и более миллиона патронов для гранатометов, пушек и артиллерийских установок. 70 Humvee и других машин, 6 тысяч ручных противотанковых гранатометов АТ-4, 100 беспилотников Switchblade.

Турция

Ударные беспилотники Baykar Bayraktar TB2 – количество неизвестно.

Финляндия

2 тыс. пуленепробиваемых жилетов, 2 тыс. шлемов, 2,5 тыс. автоматов, 150 тыс. патронов, 1,5 тыс. одноразовых противотанковых систем, 700 тыс. сухих пайков для военных.

Франция

Никаких публичных данных о предоставлении военной помощи.

Хорватия

Винтовки, пулеметы, средства защиты общей стоимостью 124 млн. кун (18,1 млн. долларов США).

Чехия

Нелегкое вооружение – 160 ПЗРК, 20 легких пулеметов, 132 автомата, 70 пистолетов-пулеметов, 108 тыс. шаров и 1 тыс. тактических рукавиц, 10 тыс. РПГ, 4 тыс. пушек, 30 тыс. пистолетов, 7 тыс. тыс. пулеметов. Общая стоимость – $17,9 млн. Кроме этого, 1 млн шаров стоимостью $8,4 млн.

Швеция

10 тыс. единиц противотанкового вооружения, 5 тыс. шлемов, 5 тыс. единиц перехватывающей нательной брони.

Япония

Пуленепробиваемые жилеты и шлемы.

Фото: Oleksii Reznikov