От Javelin до патронов и униформы: сколько стран мира оказывают Украине военную помощь

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в глубь территории Украины уже более 25 стран мира выразили официальному Киеву не только политическую, но и реальную военную поддержку.
По данным издания Politico, мощное украинское сопротивление российским регулярным войскам опирается именно на военные пожертвования со стороны стран-членов Североатлантического альянса.
Общая стоимость полученного Украиной мощного вооружения составляет миллиарды долларов, что явилось уникальным явлением за всю историю существования НАТО.
Список стран и их военной помощи Киеву в борьбе против российских оккупантов — далее в материале.
Австралия
Военная помощь на 70 млн. австралийских долларов (51,6 млн. долларов США), а также ракеты и вооружения.
Австрия
Шлемы, бронежилеты, 100 тыс. л горючего.
Бельгия
200 единиц противотанкового оружия, 3 тыс. автоматов, 2 тыс. пулеметов.
Великобритания
Более 10 тысяч ракет малой дальности и противотанковых ракет, а также фугасного оружия, военная помощь на $33 млн, бронемашины Saxon. Кроме этого, в Польшу была отправлена система противовоздушной обороны Sky Sabre (ракетная система ПВО среднего действия) вместе со 100 военными для управления ею.
Греция
Портативные ракетные установки, автоматы Калашникова и патроны к ним. Общее количество неизвестно.
Дания
2,7 тыс. единиц противотанкового оружия, 3 тыс. противовоздушных ракет Stringer, бронежилеты.
Эстония
Противотанковые ракеты Javelin, 9 гаубиц (с разрешения Германии).
Евросоюз
Военная помощь в размере €500 млн.
Ирландия
Бронежилеты и горючее для военной техники ВСУ.
Испания
1370 гранатометов, 700 тыс. патронов и легкие пулеметы (количество неизвестно). Кроме этого – 20 т медицинского обеспечения, персональная защита личного состава – шлемы, бронежилеты, а также защита от оружия массового поражения.
Италия
120 орудий, ракеты Stringer, тяжелые пулеметы и патроны Browning, легкие пулеметы, противотанковые пусковые установки, противотанковые патроны, системы связи, шлемы, жилеты, пайки.
Канада
До 4,5 тыс. портативных противотанковых ракет М72, 1,6 тыс. противоосколочных жилетов, 7,5 тыс. ручных гранат, $1 млн на закупку коммерческих спутниковых снимков высокого разрешения, пулеметы, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки и оборудование на 10 млн. канадских долларов (7,9 млн. долларов США). Дополнительно – военная помощь на 25 млн канадских долларов (19,9 млн долларов США), включающая в себя шлемы, бронежилеты, противогазы и приборы ночного видения.
Латвия
Ракеты Stringer.
Литва
Ракеты Stringer и шлемы.
Люксембург
100 легких противотанковых систем, полноприводные машины и 15 военных палаток.
Нидерланды
200 ракет Stringer, 3 тыс. шлемов, 2 тыс. противоосколочных жилетов с броневставками, 100 снайперских винтовок и 30 тыс. патронов к ним, с разрешения Германии – 400 РПГ.
Германия
1 тыс. единиц противотанкового вооружения, 500 противовоздушных ракет Stringer, а также разрешение другим странам отправить в помощь Украине 14 бронемашин.
Норвегия
200 единиц противотанкового вооружения, шлемы, пуленепробиваемые жилеты, другое защитное оборудование.
Южная Корея
Военная униформа и оборудование.
Северная Македония
Военные материалы и оборудование.
Польша
Десятки тысяч артиллерийских боеприпасов, снарядов также противовоздушные ракеты, легкие пушки и разведывательные беспилотники.
Португалия
Гранаты и боеприпасы, автоматы G3, другое нелетальное оборудование.
Румыния
Пуленепробиваемые жилеты, шлемы, патроны, медицинские тенты, военное оборудование и горючее для военной техники ВСУ на $3 млн.
Словакия
Системы ПВО С-300, самолеты МиГ-29 – в случае если сможет найти замену.
Словения
Автоматы Калашникова, патроны и шлемы.
Соединенные Штаты Америки
1,4 тысячи ракет Stringer 4,6 тысячи противотанковых ракет Javelin, 5 вертолетов Ми-17, С патрульные катера, 4 радара для борьбы с артиллерией и беспилотниками, 2 тысячи единиц легкого бронебойного оружия, 300 гранатометов с боеприпасами, , 5 тысяч винтовок, тысяча пистолетов, 25 тысяч единиц нательной брони, 25 тысяч шлемов, почти 40 миллионов патронов к легкому оружию и более миллиона патронов для гранатометов, пушек и артиллерийских установок. 70 Humvee и других машин, 6 тысяч ручных противотанковых гранатометов АТ-4, 100 беспилотников Switchblade.
Турция
Ударные беспилотники Baykar Bayraktar TB2 – количество неизвестно.
Финляндия
2 тыс. пуленепробиваемых жилетов, 2 тыс. шлемов, 2,5 тыс. автоматов, 150 тыс. патронов, 1,5 тыс. одноразовых противотанковых систем, 700 тыс. сухих пайков для военных.
Франция
Никаких публичных данных о предоставлении военной помощи.
Хорватия
Винтовки, пулеметы, средства защиты общей стоимостью 124 млн. кун (18,1 млн. долларов США).
Чехия
Нелегкое вооружение – 160 ПЗРК, 20 легких пулеметов, 132 автомата, 70 пистолетов-пулеметов, 108 тыс. шаров и 1 тыс. тактических рукавиц, 10 тыс. РПГ, 4 тыс. пушек, 30 тыс. пистолетов, 7 тыс. тыс. пулеметов. Общая стоимость – $17,9 млн. Кроме этого, 1 млн шаров стоимостью $8,4 млн.
Швеция
10 тыс. единиц противотанкового вооружения, 5 тыс. шлемов, 5 тыс. единиц перехватывающей нательной брони.
Япония
Пуленепробиваемые жилеты и шлемы.
Фото: Oleksii Reznikov