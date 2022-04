Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан останется главой правительства государства на пятый срок (четвертый подряд).

Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов, которые дают партии Фидес (Fidesz) Орбана значительное преимущество в парламенте.

После подсчета более 70% голосов, блок Орбана Fidesz-KDNP получает 54,85%. Объединенная оппозиция имеет 33,36%, еще одна оппозиционная партия, Mi Hazánk, 6,44%.

Ожидается, что Fidesz-KDNP выигрывает у 87 из 106 мажоритарных округах, и в итоге возьмет 134 мандата. Для контроля за большинством достаточно 100 мандатов, конституционное большинство составляет 133 мандата.

В то же время Виктор Орбан уже объявил о победе своей партии.

PM Orbán in celebratory speech: “We have won a great victory – a victory so great that you can see it from the moon, certainly from Brussels.” https://t.co/exmzi4JgqF

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) April 3, 2022