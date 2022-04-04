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Факты / Мир / Мировые новости

Партия действующего премьер-министра Венгрии одержала победу на парламентских выборах

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Віктор Орбан

Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан останется главой правительства государства на пятый срок (четвертый подряд).

Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов, которые дают партии Фидес (Fidesz) Орбана значительное преимущество в парламенте.

После подсчета более 70% голосов, блок Орбана Fidesz-KDNP получает 54,85%. Объединенная оппозиция имеет 33,36%, еще одна оппозиционная партия, Mi Hazánk, 6,44%.

Ожидается, что Fidesz-KDNP выигрывает у 87 из 106 мажоритарных округах, и в итоге возьмет 134 мандата. Для контроля за большинством достаточно 100 мандатов, конституционное большинство составляет 133 мандата.

В то же время Виктор Орбан уже объявил о победе своей партии.

Опросы общественного мнения прогнозировали для Fidesz победу с небольшим перевесом над шестипартийной оппозиционной группой перед голосованием среди 8 млн зарегистрированных избирателей Венгрии. Но в последние дни предвыборной кампании значительная часть электората еще не определилась.

Напряженные предвыборные гонки вызвали беспокойство, что Орбан не будет играть честно во время голосования. В беспрецедентном решении для страны-члена Евросоюза Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) развернула полную мониторинговую миссию для голосования из-за опасений относительно потенциальной фальсификации выборов и использования государственных ресурсов для предоставления правящей партии несправедливого преимущества.

Отметим, что в Венгрии действует смешанная система: большая часть депутатов (106 из 199) избирают по мажоритарной системе, остальные — по партийным спискам. Соратники Орбана лидируют в обеих группах.

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Источник: Fidesz

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Фото: Depositphotos

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