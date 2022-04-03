Глава венгерского правительства Виктор Орбан едва ли не единственный в Европе, кто откровенно поддерживает российского президента Владимира Путина.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 2 апреля.

— Хочу обратиться к еще одному человеку, который, кажется, не вполне понимает, что происходит и что переживается. Не только в Украине, но и во всей Европе. К премьер-министру Венгрии. Который едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает господина Путина, – сказал президент Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что Киев не просил “чего-то особенного” от Будапешта.

– Мы не получили даже того, что делают все остальные! Делают ради мира. Не получили жизненно необходимый транзит оборонной помощи, не увидели морального лидерства. Не увидели ни одного усилия, чтобы остановить войну! Почему так? – спросил президент Украины.

Владимир Зеленский добавил, что вся Европа хочет мира и не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс.

– Вся Европа пытается остановить войну, вернуть мир. Почему тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе, всем цивилизованным странам? Ради чего?, – продолжил задавать вопросы президент Украины.

Владимир Зеленский заметил, что украинский народ поддерживает венгерский народ, а венгерский народ отвечает взаимностью.

— Мы все равно ценим мир, все равно ценим свободу. Так всегда будет. Мы всегда будем жить в добрососедстве. И я уверен, что наши меньшинства должны быть теми городками, которые нас больше объединяют, – сказал президент Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что политики идут, а правда, остается.

– Если это война, то я называю ее войной, а не “специальной операцией”. Если это угроза всей Европе, то я называю это угрозой всей Европе. Это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-нибудь в контактах с Москвой, – заявил Зеленский.

Во время видеообращения президент также подверг критике народных депутатов, внесших проекты закона, где предлагается изменить слова Государственного гимна Украины.