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Австралия предоставила Украине свои бронеавтомобили Bushmaster, они уже в Польше

Наташа Тарчевська редактор ленты
Австралия предоставила Украине свои бронеавтомобили Bushmaster, они уже в Польше

Польша приняла первую партию бронеавтомобилей Bushmaster, которые в помощь Украине отправила Австралия.

13 апреля военно-транспортный самолет Boeing C-17 с австралийской помощью прибыл на польский военный аэродром Жешув.

Австралия предоставила Украине свои бронеавтомобили Bushmaster, они уже в Польше / 7 фотографий

Кроме 20 бронеавтомобилей Globemaster, Австралия оказала и другую помощь – в частности, это военное оборудование и снаряжение.

— Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы присылаем нашу гуманитарную помощь, мы присылаем все это, наши бронежилеты, и мы будем также отправлять нашу бронетехнику, наши Bushmasters, — отметил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Отмечается, что всем Bushmaster понадобится еще несколько таких грузовых рейсов. В Украину военная помощь из Австралии поступит в ближайшее время.

Фото: Joint Operations Command

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