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Скандал с Крестным путем в Риме: украинка и россиянка вместе пронесли прецессионный крест

Юля Захарченко редактор ленты
Скандал с Крестным путем в Риме: украинка и россиянка вместе пронесли прецессионный крест

В пятницу, 15 апреля, возле Колизея в Риме состоялась традиционная Крестная дорога во главе с папой Франциском.

Во время церемонии уроженкиУкраины и России Ирина и Альбина совместно пронесли прецессионный крест, несмотря на критику Украинской греко-католической церкви.

Традиционное шествие вызвало споры из-за совместного участия украинки и россиянки. Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук) назвал эту идею двусмысленной и не учитывающей контекст военной агрессии России против Украины.

— Для греко-католиков Украины жесты XIII стации этой Крестной дороги непонятны и даже оскорбительны, особенно во время ожидаемого второго, еще более кровавого наступления российских войск на наши города и села, — подчеркнул он.

Из-за аргументов украинской стороны текст размышлений XIII стояния Крестной Дороги в Ватикане на тему войны в нашей стране и примирении изменили на “молитву в тишине”. Однако крест все же вместе держали украинка и россиянка, что вызвало сильную критику.

— Вместо запланированного пространного текста, в котором должен был звучать тезис и о “братских народах”, было предложено помолиться в тишине, — отметил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

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Источник: Андрей Юраш

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Фото: Getty Images

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