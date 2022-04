ЕС дополнительно выделит €50 млн на гуманитарную помощь для украинцев

Европейский Союз выделяет дополнительные €50 млн на гуманитарную помощь для поддержки нуждающихся украинцев.

Об этом сообщает Управление гуманитарными проектами ЕС.

The EU is allocating a further €50 million in humanitarian aid to support Ukrainians in need.

This new funding will provide:

???? emergency medical services

???? safe drinking water

???? shelter

???? cash assistance

???? support against gender-based violence

???? https://t.co/izChAf7c7Y pic.twitter.com/HWVOYzPab5

— EU Civil Protection & Humanitarian Aid ???????? (@eu_echo) April 17, 2022