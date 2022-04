Санду назвала группировки непризнанного Приднестровья ответственными за взрывы

Президент Молдовы Майя Санду выступила на брифинге по результатам заседания Совета безопасности страны после серии взрывов в сепаратистском Приднестровском регионе, который поддерживает Российская Федерация.

Санду осудила любые попытки разрушить мир в ее стране и сказала, что Молдова предпримет все меры для предотвращения эскалации.

Она назвала последние инциденты попыткой эскалации напряженности, а ответственными за атаки — провоенные группировки в Приднестровском регионе. По ее словам, власти Молдовы не будут блокировать Приднестровье, а выступают за мирное урегулирование ситуации.

Президент Молдовы заявила, что не планирует общаться с Кремлем.

Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Молдове написала в Twitter, что “осуждает все попытки дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и его буферной зоне”.

2/2 The Mission keeps regular contacts with relevant counterparts, closely monitors the developments within its mandate and carefully evaluates the elements of the incidents.

