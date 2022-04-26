Санду назвала группировки непризнанного Приднестровья ответственными за взрывы

Президент Молдовы Майя Санду выступила на брифинге по результатам заседания Совета безопасности страны после серии взрывов в сепаратистском Приднестровском регионе, который поддерживает Российская Федерация.

Санду осудила любые попытки разрушить мир в ее стране и сказала, что Молдова предпримет все меры для предотвращения эскалации.

Она назвала последние инциденты попыткой эскалации напряженности, а ответственными за атаки — провоенные группировки в Приднестровском регионе. По ее словам, власти Молдовы не будут блокировать Приднестровье, а выступают за мирное урегулирование ситуации.

— Ситуация в сепаратистском регионе сложная и напряженная, но Молдова остается открытой для переговоров для мирного решения проблем, — отметила Санду.

Президент Молдовы заявила, что не планирует общаться с Кремлем.

Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Молдове написала в Twitter, что “осуждает все попытки дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и его буферной зоне”.

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2/2 The Mission keeps regular contacts with relevant counterparts, closely monitors the developments within its mandate and carefully evaluates the elements of the incidents. — OSCE Mission to Moldova (@OSCEMoldova) April 26, 2022

Утром 26 апреля в приднестровском поселке Маяк прогремели взрывы. По предварительным данным, взорваны две вышки связи. После 11.00 президент Молдовы Майя Санду созвала заседание Совбеза из-за ситуации, сложившейся в оккупированном Приднестровье.

Фото: сайт президента Молдовы