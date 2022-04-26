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Факты / Мир / Мировые новости

Санду назвала группировки непризнанного Приднестровья ответственными за взрывы

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Мая Санду

Президент Молдовы Майя Санду выступила на брифинге по результатам заседания Совета безопасности страны после серии взрывов в сепаратистском Приднестровском регионе, который поддерживает Российская Федерация.

Санду осудила любые попытки разрушить мир в ее стране и сказала, что Молдова предпримет все меры для предотвращения эскалации.

Она назвала последние инциденты попыткой эскалации напряженности, а ответственными за атаки — провоенные группировки в Приднестровском регионе. По ее словам, власти Молдовы не будут блокировать Приднестровье, а выступают за мирное урегулирование ситуации.

— Ситуация в сепаратистском регионе сложная и напряженная, но Молдова остается открытой для переговоров для мирного решения проблем, — отметила Санду.

Президент Молдовы заявила, что не планирует общаться с Кремлем.

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Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Молдове написала в Twitter, что “осуждает все попытки дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и его буферной зоне”.

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Утром 26 апреля в приднестровском поселке Маяк прогремели взрывы. По предварительным данным, взорваны две вышки связи. После 11.00 президент Молдовы Майя Санду созвала заседание Совбеза из-за ситуации, сложившейся в оккупированном Приднестровье.

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Фото: сайт президента Молдовы

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Источник: The Guardian

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