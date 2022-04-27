26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча представителей оборонных ведомств более 40 стран мира, в том числе не НАТО. Авиабаза Рамштайн является штаб-квартирой ВВС США в Европе и одной из самых больших баз НАТО на континенте. Она расположена в 10 км к западу от Кайзерслаутерна.

Встреча прошла с целью координации военной помощи и поддержки Украины в войне против России. Во вступительном слове глава Пентагона Ллойд Остин назвал встречу “исторической” и выразил уверенность в возможности победы Украины в условиях надлежащей международной поддержки.

Во время встречи Германия объявила о готовности поставки тяжелой техники в Украину. А вот консультации с участием главы Минобороны Украины Алексея Резникова прошли за закрытыми дверями.

Факты ICTV собрали реакцию мировых СМИ, которые анализируют итоги встречи на авиабазе Рамштайн.

Британский The Guardian начал материал со слов Ллойда Остина, который заявил, что Запад готовится помогать Украине на “длинном пути” и примет меры для усиления перевооружения, чтобы помочь стране, которая находится в состоянии войны.

— Хотя НАТО неоднократно заявляло, что не будет вступать в войну, чтобы воевать против России, западные политики начали говорить, что их цель – помочь Украине решительно победить своего соседа, чтобы она не угрожала Киеву или другим соседям, — пишет издание.

Также обращается внимание на помощь Украине от партнеров и обсуждение координации будущих поставок оружия в дополнение к уже выделенным $5 млрд.

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Американская газета The Washington Post назвала решение Германии прислать десятки бронированных зенитных машин “серьезным политическим сдвигом для страны, которая колебалась из-за страха провоцировать Россию”.

Авторы статьи пишут, что решение Германии указывает “на дальнейшую эскалацию войны и разочарование в дипломатии”. Но с другой стороны переход Германии на вооружение также рассматривается как мощное подтверждение заявления администрации Байдена, которая заявила, что хочет видеть Россию не только проигравшей в Украине, но и серьезно ослабленной в результате войны, которую начал Путин.

The New York Times отмечает, что во время встречи на авиабазе Рамштайн чиновники США призвали больше стран предоставить Украине вооружение более быстрыми темпами, поскольку она готовится к следующему этапу своей обороны от российских агрессоров.

Авторы обращают внимание, что на встрече были высокопоставленые чиновники обороны из стран НАТО и стран, не входящих в Альянс, которым показали подробные карты российских войск, сосредоточенных на Юге и Востоке Украины.

Среди докладчиков были генерал армии Марк А. Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов, и генерал ВВС Тодд Д. Уолтерс, старший военный офицер США в Европе.

— Время не на стороне Украины. Результат этого сражения, прямо здесь, сегодня, зависит от людей в этой комнате, – сказал Милли.

Американские чиновники говорят, что назревает наземное сражение, которое будет решающим этапом в войне в Украине.

Отмечается, что украинская делегация во время встречи в Германии во главе с министром обороны Алексеем Резниковым поблагодарила партнеров и призвала предоставить больше артиллерии и вооружения, чтобы отразить российские бомбардировки и остановить продвижение на местах.

Немецкий SWR Aktuell отмечает готовность всех представителей стран, собравшихся на авиабазе Рамштайн, сделать больше, чем раньше, чтобы помочь Украине в борьбе с Россией.

Особое внимание акцентируется на решении Германии передать Украине 50 танков Gepard. Ведь потребность Украины в боеприпасах и оружейных системах огромна.

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Не обошли вниманием и недавние словесные угрозы главы МИД РФ Сергея Лаврова о третьей мировой войне и использовании ядерного оружия. Ллойд Остин назвал любые разговоры о возможном использовании ядерного оружия “очень опасными и бесполезными”. В частности, он отметил, что: Никто не хочет ядерной войны. Никто не может выиграть ее. Глава Пентагона подчеркнул, что США делают все возможное, чтобы война не вышла из-под контроля за границами Украины.

Французский Le Figaro называет цель встречи представителей обороны более 40 стран в Германии одновременно “простой и опасной”. Но обращает внимание на позицию Германии, которая спустя три месяца все же пошла на шаг ускоренной передачи тяжелого вооружения Киеву.

Издание отмечает, что Москва в очередной раз неправильно поняла эту встречу и обвинила НАТО во вступлении в войну.