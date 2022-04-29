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Факты / Мир / Мировые новости

Палата представителей США поддержала ленд-лиз для Украины

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Палата представителей США поддержала ленд-лиз для Украины

Палата представителей США проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины. Речь идет о проекте закона S. 3522.

Что такое ленд-лиз

Впервые программа ленд-лиза была применена в годы Второй мировой войны. Тогда США передавали своим союзникам по антигитлеровской коалиции боеприпасы, военную технику, вооружение, снаряжение, продовольствие, нефтепродукты для борьбы с нацистской Германией.

Лэнд-лиз тогда действовал с марта 1941 года по 20 сентября 1945-го. С этого времени этот правовой механизм ни разу не применялся.

Однако с полномасштабным вторжением РФ вопрос ленд-лиза для Украины стал актуальным.

Поддержанный Сенатом США документ называется: Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act). Он был внесен группой сенаторов из Демократической и Республиканской партий.

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Закон позволит оказывать критически важную военную помощь Украине быстрее и по упрощенной процедуре, без лишних бюрократических проволочек и без оплаты (заплатить США можно будет позже).

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