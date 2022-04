Регламентный комитет Палаты представителей США поддержал законопроект о ленд-лизе для Украины.

— 62 день Украина держится твердо в жестокой и аморальной войны России. Мир с ужасом наблюдал за незаконными действиями Путина, разрушающими украинские общины, заполненные мирными жителями, — заявил конгрессмен Палаты представителей США Джим Макговерн.

Он отметил, что Украине стоит помочь в борьбе в борьбе с насильственной войной России.

— S. 3522 упорядочивает нынешние полномочия президента для заключения договоров ленд-лиза непосредственно с Украиной и предоставления военной техники, необходимой для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения. Наш законопроект требует, чтобы администрация Байдена установила ускоренные процедуры доставки оборудования для обороны украинцев. Я надеюсь, что этот важный закон получит сильное двухпартийное голосование, — отметил Джим Макговерн.

1/ Right now, Rules Committee is meeting to consider S. 3522: the Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022. pic.twitter.com/8jtYYRxXRp

— Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) April 27, 2022