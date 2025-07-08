Одним из ответственных за подготовку удара по Охматдету 8 июля 2024 года был майор Вооруженных сил РФ Денис Шейнов.

Об этом в трагическую годовщину сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Что известно об ответственном за удар по Охматдету Денисе Шейнове

Один из ответственных за удар по Охматтету 8 июля 2024 года является начальником специальной инженерной службы 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Именно это подразделение было непосредственно вовлечено в террористическую атаку на медицинское учреждение, в котором на момент удара находились на лечении 627 детей.

Военный преступник Денис Шейнов родился 30 января 1978 года в Саратове.

Является выпускником Саратовского высшего военного инженерного командного училища ракетных войск.

В 2018 году находился в Сирии, где выполнял так называемые специальные задания.

Награжден медалями:

За воинскую доблесть II ст. (2000);

За отличие в военной службе I ст. (2015);

Участнику военной операции в Сирии (2019).

Шейнов женат на Шабаловой Елене Михайловне (родилась 30 апреля 1976 года), имеет сына и дочь.

Паспорт Денису Шейнову выдан 15 марта 2002 года отделом внутренних дел Кировского района города Саратова (серия 6302 №906672).

Постоянный адрес проживания: г. Саратов, ул. Батавина, д. 12, кв. 266.

