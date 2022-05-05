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Факты / Мир / Мировые новости

Германия дополнительно выделит €125 млн в поддержку Украины – Шольц

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Олаф Шольц

Германия еще больше усилит свою помощь Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем видеообращении на донорской конференции для помощи Украине в Варшаве.

Канцлер отметил, что длится 71 день войны, но “каждый день, который проходит с момента, когда Россия атаковала Украину, каждое совершенное российскими солдатами зверство только укрепляет нашу решимость и наше единство”.

Он подчеркнул, что “Путин не должен выиграть эту и он ее не выиграет”, потому что мировое сообщество стоит вместе в том, что касается санкций против РФ, усиления собственной обороноспособности и солидарности с украинским народом.

Щольц подчеркнул, что в прошлом месяце Берлин пообещал предоставить €425 млн гуманитарной помощи и помощи на развитие, а также €70 млн на медицинскую помощь для механизма гражданской защиты ЕС. Кроме того, было предоставлено дополнительно €430 млн для смягчения катастрофического влияния российской войны на продуктовую безопасность в мире.

— Сегодня мы обещаем дополнительно €125 млн для гуманитарной поддержки и мер помощи по повышению устойчивости Украины против агрессии, — заявил Шольц.

Он также проинформировал, что ФРГ предоставит специальный заем: один такой в ​​объеме €50 млн был предоставлен, еще один на такую ​​же сумму будет подготовлен по ускоренной процедуре.

По словам канцлера, в рамках двустороннего сотрудничества в области развития Германия уже предоставила €120 млн на “противостояние гуманитарным и социальным вызовам войны” и планирует собрать еще €140 млн для финансирования развития.

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5 мая президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. По словам главы государства, Украина ожидает усиления поддержки ФРГ.

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Фото: Depositphotos

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