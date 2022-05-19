Швеция и Финляндия отвечают требованиям НАТО: Байден о расширении Альянса

Май, 19 в 18:50

В Вашингтон 19 мая с визитом прибыли президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Они встретились с президентом США Джо Байденом.

В ходе встречи в Белом доме политики обсудили процесс вступления в НАТО и позицию Турции. Байден приветствовал решение стран о вступлении в НАТО.

Он подчеркнул, что будет работать с союзниками относительно быстрого процесса расширения Альянса и вступления этих стран.

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Во время брифинга для журналистов Байден заявил, что “присоединение этих двух стран на севере к НАТО укрепит общую безопасность”.

— Я хочу заверить – у них (Швеция и Финляндия, – Ред.) есть полная поддержка США. Сильное и объединенное НАТО – это основа американской безопасности, – сказал Байден.

Он подчеркнул, что новые члены, которые присоединяются к НАТО, не представляют угрозы. Цель Альянса – оборона.

— У Швеции и Финляндии есть мощные демократические установки, мощное войско и прозрачная экономика. А также мощное ощущение, что правильно. Они выполняют все требования НАТО, превышают даже некоторые, – добавил президент США.

Саули Нийнисте в ходе выступления отметил, что Финляндия и Швеция “делают исторический шаг”, присоединяясь к Альянсу.

— Мы надеемся на скорую поддержку союзников и ратификацию этого запроса. Я хочу сказать, что мы серьезно относимся к терроризму, осуждаем его во всех формах, и мы активно с ним боремся. Мы открыты для обсуждения любых оговорок, которые могут быть у Турции по поводу нашего членства.

Магдалена Андерссон отметила, что союзники оказали масштабную поддержку Украине после полномасштабного вторжения России в суверенную Украину. Именно нападение России на Украину, по словам Андерссон, заставило изменить решение Швеции о внеблоковом статусе: Лучше всего защитить безопасность шведского народа среди союза НАТО.

18 мая посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф и посол Финляндии Клаус Корхонен подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел этих стран.

Это произошло в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе. Заявки получил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал решение Швеции и Финляндии историческим шагом.