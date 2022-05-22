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Факты / Мир / Мировые новости

Мы больше никогда не будем вместе: Блинкен пошутил о Путине

Марта Бондаренко, редактор ленты
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления в Джорджтаунском университете пошутил, что хотел бы посвятить российскому президенту Владимиру Путину песню. Мы больше никогда не будем вместе.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Энтони Блинкен намекнул на песню певицы Тейлор Свифт, показывая, что Соединенные Штаты пока не планируют налаживать отношения с Российской Федерацией.

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— Да, Нью-Йоркский университет пригласил Тейлор Свифт как вступительного оратора… Мои сотрудники не позволили мне принести сюда гитару, чтобы посвятить песню We Are Never Ever Getting Back Together (Мы больше никогда не будем вместе – Ред.) президенту Путину, — сказал Блинкен.

Госсекретарю сказали, что это будет недипломатично.

Ранее Блинкен в телевизионном интервью заявил, что мир поддерживает украинцев и что независимая Украина будет существовать гораздо дольше Владимира Путина.

А еще Энтони Блинкен выразил уверенность в победе Украины в развязанной Россией полномасштабной войне.

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