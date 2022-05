Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в победе Украины в развязанной Россией полномасштабной войне.

Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter-аккаунте. Блинкен отметил, что, поддерживая Украину, США также поддерживают принципы, на которых базируется мировая безопасность.

We know that a sovereign and independent Ukraine will endure. And we know that in supporting Ukraine we’re also defending the principles of sovereignty and independence that are foundational to global peace and security.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2022