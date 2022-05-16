Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в победе Украины в развязанной Россией полномасштабной войне.

Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter-аккаунте. Блинкен отметил, что, поддерживая Украину, США также поддерживают принципы, на которых базируется мировая безопасность.

– Мы знаем, что суверенная и независимая Украина выстоит. И мы знаем, что, поддерживая Украину, мы также защищаем принципы суверенитета и независимости, которые являются основой глобального мира и безопасности, — подчеркнул Блинкен.

We know that a sovereign and independent Ukraine will endure. And we know that in supporting Ukraine we’re also defending the principles of sovereignty and independence that are foundational to global peace and security. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2022

По словам госсекретаря США, развязав войну, Кремль полагал, что может уничтожить Украину. Однако последние события лишь укрепили украинский суверенитет и независимость.

– Президент Путин начал эту жестокую и ничем не спровоцированную войну, думая, что сможет уничтожить Украину как независимое государство и разделить НАТО. В то же время он лишь укрепил суверенитет и независимость Украины. А НАТО стало сильнее, боеспособнее и более единым, чем когда-либо, — отметил Блинкен.

President Putin launched this brutal and unprovoked war thinking he could eliminate Ukraine as an independent country and divide @NATO. Instead, he’s only reinforced Ukraine’s sovereignty and independence. NATO is stronger, more capable, more unified than ever. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2022

Как известно, недавно Конгресс США принял закон о ленд-лизе для Украины. После этого документ подписал американский лидер Джо Байден. Вашингтон запустил процедуру ленд-лиза во второй раз в истории. Впервые это произошло во время Второй мировой войны.

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Принятый закон позволит выделять военную помощь Украине без задержек и бюрократических процедур.

Кроме того, США планируют одобрить пакет дополнительного финансирования для нашего государства в размере $39,6 млрд. Его уже утвердила Палата представителей США (нижняя палата Конгресса). В то же время ускоренное голосование в Сенате США заблокировал сенатор-республиканец Рэнд Пол. Принятие закона ожидается на этой неделе.

Источник: Энтони Блинкен