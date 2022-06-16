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Президент Румынии приехал в Киев и присоединится к Макрону, Шольцу и Драги

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
Президент Румынии приехал в Киев и присоединится к Макрону, Шольцу и Драги
Фото: Depositphotos

Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг приехал в Киев, где присоединится к лидерам Франции, Германии и Италии.

— Сегодня в Киеве с канцлером Олафом Шольцем, президентом Эммануэлем Макроном и премьер-министром Марио Драги, чтобы показать нашу решительную поддержку и полную солидарность с президентом Владимиром Зеленским и украинским народом. Эта незаконная российская агрессия должна прекратиться, – отметил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги уже прибыли в Украину.

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По данным иностранных изданий, мировые лидеры в столице проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Макрона, после встречи с главой государства они отправятся в Ирпень. Это первый визит Макрона, Шольца и Драги в Киев за время полномасштабной войны в Украине.

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