На саммите страны Большой семерки (G7) договорились о предоставлении большей военной, финансовой и политической поддержки Украине в борьбе против российской агрессии.

Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, страны Европейского Союза также привержены поддержке восстановления Украины.

Глава Европейского совета заявил, что ЕС готов предоставить Украине военную помощь на сумму €2 млрд, хотя нашей стране необходимо намного больше. Поэтому в ЕС стремятся предоставить больше.

At #G7, we announced that we are committed to providing more military support, more financial means, and more political support.

We are also committed to supporting Ukraine’s reconstruction.@G7 pic.twitter.com/gWIxRyFHRO

