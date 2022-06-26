Июнь, 26 в 16:40

На саммите страны Большой семерки (G7) договорились о предоставлении большей военной, финансовой и политической поддержки Украине в борьбе против российской агрессии.

Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, страны Европейского Союза также привержены поддержке восстановления Украины.

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— Мы все преследуем одни и те же цели: перекрыть кислород российской военной машине, заботясь о нашей экономике. ЕС будет поддерживать Украину в течение длительного времени, — отметил Шарль Мишель.

Глава Европейского совета заявил, что ЕС готов предоставить Украине военную помощь на сумму €2 млрд, хотя нашей стране необходимо намного больше. Поэтому в ЕС стремятся предоставить больше.

At #G7, we announced that we are committed to providing more military support, more financial means, and more political support. We are also committed to supporting Ukraine’s reconstruction.@G7 pic.twitter.com/gWIxRyFHRO — Charles Michel (@CharlesMichel) June 26, 2022

Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак обратился к союзникам Украины, лидерам стран Большой семерки (G7) с требованием ужесточить санкции против России, а конфискованные у РФ деньги передать на восстановление нашего государства.

По его словам, европейским странам следует перестать закупать российские газ и нефть. Давление должен ощутить весь банковский сектор РФ.