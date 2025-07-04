В Киеве изменено движение транспорта: как курсируют автобусы и городская электричка

Из-за последствий ночного обстрела Киева городская государственная администрация сообщила об изменениях в работе общественного транспорта. Поврежденная инфраструктура заставила перенаправить ряд маршрутов.

Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской ГВА.

Движение общественного транспорта в Киеве: изменения

КГГА объявила о корректировке маршрутов пяти автобусных линий из-за повреждения дорожной инфраструктуры.

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Автобус №78 теперь курсирует от станции метро Васильковская до Кольцевой дороги.

Маршрут №9 курсирует в направлении станции метро Лукьяновская по маршруту №69, а №69 следует в направлении улицы Литвиненко-Вольгемут по маршруту №9.

Автобус №2 работает от улицы Шолуденко до станции Киев-Волынский без заезда на улицу Вахтанга Кикабидзе.

Маршрут №75 скорректирован с улицы Григория Гуляницкого без заезда на остановки Луговая, Набережная, Шевченко и Поликлиника.

Ранее сообщалось, что колеи Kyiv City Express потерпели серьезные нарушения из-за повреждения контактной сети между станциями Святошин и Почайна.

Поезд Б07 остановился возле станции Приорка из-за отсутствия напряжения в сети.

Сейчас городские электропоезда выполняют маршруты только северным полукольцом Святошин-Почайна-Дарница в обоих направлениях.

Поезда Kyiv City Express сообщением Дарница-Вокзальная прибывают на Северную платформу №1.

На этой же платформе меняется кабина машиниста, и поезд отправляется в сторону Дарницы вместо привычной Северной платформы №2.

Из-за изменения графиков и маршрутов поезда отправляются по диспетчерскому расписанию, поэтому пассажиров просят внимательно слушать объявления на станциях.

Напомним, что в результате ночного обстрела Киева 4 июля пострадали более 20 человек.

Россия атаковала Украину 550 воздушными целями, из которых 478 удалось обезвредить.

Основной удар оккупанты направили на столицу.

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