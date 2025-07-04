В Киеве изменено движение транспорта: как курсируют автобусы и городская электричка
Из-за последствий ночного обстрела Киева городская государственная администрация сообщила об изменениях в работе общественного транспорта. Поврежденная инфраструктура заставила перенаправить ряд маршрутов.
Об этом сообщили в Telegram-канале Киевской ГВА.
Движение общественного транспорта в Киеве: изменения
КГГА объявила о корректировке маршрутов пяти автобусных линий из-за повреждения дорожной инфраструктуры.
Автобус №78 теперь курсирует от станции метро Васильковская до Кольцевой дороги.
Маршрут №9 курсирует в направлении станции метро Лукьяновская по маршруту №69, а №69 следует в направлении улицы Литвиненко-Вольгемут по маршруту №9.
Автобус №2 работает от улицы Шолуденко до станции Киев-Волынский без заезда на улицу Вахтанга Кикабидзе.
Маршрут №75 скорректирован с улицы Григория Гуляницкого без заезда на остановки Луговая, Набережная, Шевченко и Поликлиника.
Ранее сообщалось, что колеи Kyiv City Express потерпели серьезные нарушения из-за повреждения контактной сети между станциями Святошин и Почайна.
Поезд Б07 остановился возле станции Приорка из-за отсутствия напряжения в сети.
Сейчас городские электропоезда выполняют маршруты только северным полукольцом Святошин-Почайна-Дарница в обоих направлениях.
Поезда Kyiv City Express сообщением Дарница-Вокзальная прибывают на Северную платформу №1.
На этой же платформе меняется кабина машиниста, и поезд отправляется в сторону Дарницы вместо привычной Северной платформы №2.
Из-за изменения графиков и маршрутов поезда отправляются по диспетчерскому расписанию, поэтому пассажиров просят внимательно слушать объявления на станциях.
Напомним, что в результате ночного обстрела Киева 4 июля пострадали более 20 человек.
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