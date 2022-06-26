Июнь, 26 в 16:12

Глава Офиса президента Андрей Ермак обратился к союзникам Украины, лидерам стран Большой семерки (G7) с требованием ужесточить санкции против России, а конфискованные у РФ деньги передать на восстановление нашего государства.

Об этом Ермак написал в своей колонке для итальянского издания Corriere della Sera.

Он напомнил, как развивались события изначально, ведь Россия не думала, что у Украины окажется столько союзников, что западные страны будут помогать финансами и вооружением. А еще Россия сильно просчиталась, думая, что за пару дней сможет взять Киев и захватить центральную власть.

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По словам Ермака, санкции Запада больно ударили по экономике РФ. Так, на прошлой неделе глава Центробанка сообщил, что 15% российского ВВП находятся под угрозой и что восстановление российской экономики до уровня 2021 года может занять более десяти лет.

— Я также понимаю, что эти санкции дорого обходятся нашим друзьям и союзникам. Я знаю, что люди задаются вопросом, смогут ли они позволить заправить свои машины, накормить свои семьи или обогреть свои дома следующей зимой. Я все это знаю. И я благодарю их за эту жертву, — отметил Андрей Ермак.

Глава ОПУ заявляет, что если Украина проиграет эту войну, то Россия на этом не остановится и пойдет дальше.

— Этот конфликт неизбежно распространится на территории НАТО, — считает Андрей Ермак.

Он отметил, что собравшимся сегодня на саммите G7 премьеру Великобритании Борису Джонсону, президенту США Джо Байдену, канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьеру Канады Джастину Трюдо, премьеру Италии Марио Драги и главе правительства Японии Фумио Кисиде сказал о необходимости широкомасштабных санкций против РФ и усилении военной поддержки Украины.

— Нам нужен военный паритет над Россией, который должен дать Украине возможность противостоять обычной агрессии и сделать цену этой агрессии неприемлемой, — отметил Ермак.

Глава ОПУ подчеркивает, что санкции против России необходимо удвоить и перестать закупать российские газ и нефть, ведь это приносит колоссальные деньги агрессору.

Давление должен ощутить весь банковский сектор России. У олигархов не должно быть возможности передавать активы своим детям. Крайне нужны ужесточения энергетических санкций, чтобы снизить экспортную прибыль России.

По словам Андрея Ермака, после окончания войны все замороженные и конфискованные российские активы должны пойти на восстановление Украины.

Также важно разоблачить ложь, распространяемую российской пропагандой: финансовый кризис в мире является результатом войны, а не ответных западных санкций. Именно российская блокада Одессы и других украинских портов вызывает кукурузный и пшеничный кризис в развивающихся странах, отмечает глава Офиса президента.

Также важно на международном уровне признать Россию спонсором терроризма и внести ее в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

— Если Россия увидит слабость наших союзников, если посчитает, что они не поддержат или не увеличат свою поддержку, это будет зеленый свет для продолжения бойни, — считает Андрей Ермак.

По его словам, Россия знает, что ей придется либо уничтожить Украину, либо проиграть войну. Если произойдет первое, то весь мир, включая США, погрузится в бездну нового Темного века.

Если Украина победит — вся Европа может стать свободной.

Ранее сообщалось, что Германия готова выделить Украине новое вооружение, среди которого есть самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня.

Российские олигархи и учреждения в результате санкций Евросоюза потеряли доступ к различным активам на сумму более €12,5 млрд.