Демонстративно значительный и циничный удар: Зеленский об атаке России на Украину

В ночь на 4 июля Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак на Украину за все время полномасштабной войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отметив, что атака была “демонстративно значительной и циничной”, и подчеркнул необходимость решительной реакции мира.

Зеленский об атаке на Киев 4 июля

По словам президента, враг выпустил по Украине не менее 550 воздушных целей, из которых более 330 — это дроны-камикадзе типа Шахед, изготовленные по иранской технологии. Также были применены ракеты, включая баллистические.

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– Сейчас еще продолжаются тушение пожаров и разбор завалов после очередного российского удара. Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный удар, заявил Зеленский.

Президент обратил внимание на то, что сигнал воздушной тревоги раздался почти одновременно с медиа-обсуждением телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

– Россия еще раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор, – подчеркнул он.

Наибольший удар пришелся по Киеву, где воздушная тревога продолжалась до 9 утра. По его словам, это была жесткая и бессонная ночь.

Вооруженные Силы Украины продемонстрировали высокую эффективность в защите столицы — 270 воздушных целей были уничтожены, еще 208 дронов подавлены радиоэлектронной борьбой. Впервые на широком уровне начали применяться дроны-перехватчики, уже продемонстрировавшие десятки успешных убытков.

– Делаем все, чтобы развивать это направление защиты наших городов. И очень важно, чтобы сохранялась поддержка партнеров по защите от баллистики. Петриоты и ракеты для них реальные защитники жизни, — подчеркнул президент.

Президент подчеркнул, что единственный эффективный путь остановить агрессора – это усиление международного давления.

– И все это очевидное доказательство того, что без действительно масштабного давления Россия не будет менять свое тупое разрушительное поведение. Надо, чтобы за каждый такой удар по людям и жизни они ощущали соответствующие санкционные и другие удары по их экономике, их заработкам, их инфраструктуре. Это единственное, что может быть достигнуто быстро, чтобы изменить ситуацию к лучшему. И это зависит от партнеров, прежде всего, от Соединенных Штатов, – подчеркнул он.

По состоянию на утро известно о по меньшей мере 23 раненых, которым оказывается необходимая помощь.

Отмечается большое количество мест падения обломков, а также наличие прямых попаданий.

Кроме столицы, удар задел еще ряд регионов: Днепровскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Киевскую области.

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