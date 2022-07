Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса прибыл в аэропорт и пытается покинуть страну после того, как его резиденцию захватили протестующие.

Об этом сообщают СМИ. Также в сети публикуют кадры, на которых в направлении аэропорта были замечены VIP-автомобили.

VIP vehicles were seen speeding on the Colombo-Negombo highway towards the Airport. pic.twitter.com/NFmq90fC6U

Кроме того, в соцсетях публикуют еще одно видео и пишут, что принадлежащий президенту багаж поспешно упаковали на корабль ВМС (SLNS Gajabahu) в порту Коломбо.

Footage circulated on Social Media claim that luggage belonging to the President was hurriedly packed into a Navy Ship (SLNS Gajabahu) at the Colombo Port. #DailyMirror #SriLanka #SLnews pic.twitter.com/S07NRvZDZx

— DailyMirror (@Dailymirror_SL) July 9, 2022