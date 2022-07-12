Иран планирует поставить России боевые беспилотники — Белый дом

Июль, 12 в 10:19

У США есть информация, которая указывает на то, что Иран может поставить России беспилотники, в том числе боевые, и готов начать обучение российских сил управлять ими уже в конце июля.

Об этом журналистам сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что поскольку полномасштабная война продолжается, Россия понесла серьезные потери на поле боя.

Кроме того, удерживание оккупированных территорий на Востоке Украины также отражается на боеспособности российской армии. Поэтому Иран может быть страной, готовой помочь РФ пополнить свои запасы.

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— Наша информация также указывает на то, что Иран готовится научить российские силы использовать эти БПЛА, а начальная тренировка запланирована уже на начало июля. Непонятно, поставил ли Иран какие-либо из этих БПЛА в Россию, — сказал Салливан.

Позже представитель Совета нацбезопасности уточнил, что эта информация базируется на рассекреченных разведданных.