Россия возобновила поставки газа по Северному потоку-1: в правительстве Шольца скептически оценили такой шаг
После десятидневного технического обслуживания газ снова начал поступать из России по газопроводу Северный поток-1 в Германию.
Как пишет немецкое издание Der Spiegel, компания-оператор Северный поток-1 подтвердила, что поставки газа возобновились.
По данным оператора и Федерального сетевого агентства Германии, объем поставок примерно такой же, как и до проведения ремонтных работ, то есть составляет около 40% от максимальной мощности.
Трубопровод был выведен из эксплуатации 11 июля на десять дней для проведения планового технического обслуживания. Напряженность была высока из-за сомнений, действительно ли Россия включит назад газовый кран и какой объем газа пойдет.
— Однако неопределенность в отношении поставок газа из России будет сохраняться, поскольку объем, проходящий по трубопроводу, может меняться ежедневно. Обычно это становится ясно только накануне, когда транспортные мощности бронируются у оператора Gascade, так называемые номинации. Оператор уже объявил в среду, что газ, вероятно, снова пойдет, — пишет издание.
При этом Spiegel отмечает, что объем поставок оказывает существенное влияние на цены на газ.
Россия уже сократила поставки газа по Северному потоку-1 до начала ремонтных работ на 40%. В качестве причин российское правительство назвало технические проблемы и отсутствие ремонтируемой турбины Siemens Energy. В связи с этим российская государственная компания Газпром возложила вину за срыв поставок на форс-мажорные обстоятельства.
Турбина компрессора была отремонтирована в Канаде и долгое время не поставлялась в Россию из-за западных санкций. Совсем недавно Канада решила передать турбину Германии. В воскресенье, 19 июля, как сообщается, турбина была доставлена в Германию на самолете.
Сокращение поставок газа поставило в затруднительное положение и крупнейшего импортера газа в Германии, компанию Uniper. В настоящее время компания ведет переговоры о пакете мер по спасению с федеральным правительством и своим основным финским акционером Fortum.
Объем поставок в ближайшие месяцы, вероятно, окажет серьезное влияние, например, на экономику Германии, а также на частных потребителей, поскольку это отразится на ценах на газ. Он также может сыграть решающую роль в том, насколько Германия сможет заполнить свои газовые хранилища до наступления холодов и не возникнет ли дефицит газа.
При этом вице-канцлер Германии и министр энергетики Роберт Хабек заявил, что ФРГ и страны ЕС должны сохранять готовность на случай, если Россия решит перекрыть кран газопровода Северный поток-1.
— Мы не можем полагаться на обязательства Газпрома, — сказал Хабек, которого цитирует CNN.
По его словам, поставки газа на уровне 40% недостаточны для предстоящей зимы, а Россия использует слишком большую силу, чтобы шантажировать Европу и Германию.