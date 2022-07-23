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Польша передала ВСУ очередную крупную партию боевых машин пехоты БМП-1

Юля Захарченко, редактор ленты
Польша передала ВСУ очередную крупную партию боевых машин пехоты БМП-1
Фото: Getty Images

Правительство Польши передало Вооруженным силам Украины очередную крупную партию боевых машин пехоты БМП-1. Об этом сообщают иностранные издания.

Польша является одной из немногих стран, передающих Украине БМП-1. Всего после начала полномасштабной войны страна уже поставила более 100 единиц таких машин для нужд ВСУ.

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БМП-1 – это серийная боевая бронированная гусеничная машина, способная плавать и предназначенная для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений на поле боя, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности, а также для совместных действий с танками в бою.

Украина, кроме советских и украинских модификаций, получила в качестве военной помощи BWP-1 от Польши, BVP-1 и Pbv 501A от Чехии.

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