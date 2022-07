Польша передала ВСУ очередную крупную партию боевых машин пехоты БМП-1

Правительство Польши передало Вооруженным силам Украины очередную крупную партию боевых машин пехоты БМП-1. Об этом сообщают иностранные издания.

Польша является одной из немногих стран, передающих Украине БМП-1. Всего после начала полномасштабной войны страна уже поставила более 100 единиц таких машин для нужд ВСУ.

Poland has donated another large batch of BMP-1 Infantry Fighting Vehicles to the Ukrainian Army.

