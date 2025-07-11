Ущерб окружающей среде в результате войны в Украине превышает €108 млрд — Гринчук

Украина зафиксировала более 9 тыс. случаев нанесения ущерба окружающей среде в результате боевых действий, общая сумма ущерба достигла €108 млрд.

Об этом во время тематической панели в рамках Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC-2025) заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук, передает Минэкологии.

Война нанесла ущерб окружающей среде на €108 млрд

— Ущерб окружающей среде от войны уже достигает €108 млрд – восстановление является вопросом не только национальной безопасности, но и безопасности всего континента, – подчеркнула Гринчук.

По ее словам, на данный момент зафиксировано более 9 тыс. случаев разрушения окружающей среды в результате действий РФ. Среди наиболее резонансных – подрыв Каховской ГЭС, загрязнение реки Сейм, а также удары по новому безопасному конфайнменту на ЧАЭС.

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Гринчук отметила, что почти 23% территории Украины остаются заминированными. Ущерб гидротехнической инфраструктуре составляет не менее $746 млрд, а ориентировочные расходы на ее восстановление – почти $11 млрд.

Министр подчеркнула, что разрушение природной среды из-за войны — это не только вопрос качества жизни граждан, но и безопасности всего континента.

Она призвала начать экологическое восстановление уже сейчас, не дожидаясь окончания боевых действий.

Напомним, Светлана Гринчук заявила во время Конференции ООН по вопросам изменения климата, что за 1000 дней войны экологический ущерб, нанесенный военной агрессией РФ, оценивается примерно в $71 млрд.

В результате обстрелов и лесных пожаров в атмосферу попало дополнительно 180 млн тонн диоксида углерода.

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