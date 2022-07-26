Июль, 26 в 15:48

Украинцы получили возможность пересекать границы Европы по польским цифровым документам, доступным в мобильном приложении Diia.pl. Как добавить документ в свой смартфон – далее в материале Фактов ICTV.

Что необходимо

Если вы пересекли государственные границы Украины и Польши после 24 февраля 2022 года, у вас есть назначенный номер PESEL (польский аналог украинского идентификационного кода) с печатью Osoba o statusie UKR, получили логин и пароль к аккаунту, тогда можете воспользоваться услугой.

Необходимо иметь мобильный телефон с операционной системой Android (от версии 6.0) или iOS (от 13.0 и выше), а также бесперебойный доступ к Wi-Fi или интернету.

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Как добавить документ в Diia.pl

Необходимо загрузить мобильное приложение mObywatel, доступное только App Store и Google Play, запустить его и добавить на главном экране. После этого появится возможность ознакомиться с основной информацией о программе, принять положения и политику конфиденциальности.

Выполнив эти действия, необходимо ввести название телефона. Для пароля, который следует ввести в дальнейшем, лучше использовать не менее восьми символов (он должен иметь хотя бы одну прописную и одну маленькую буквы, одну цифру и один символ, например, звезду или решетку). Введите подготовленный логин и пароль для доверенного профиля.

Подтверждение документов в цифровом приложении

Программа направит на мобильный телефон сообщение с одноразовым кодом доступа, который будет состоять из восьми символов. Его не нужно рассказывать или отправлять другим лицам.

В приложении нужно ввести код, отправленный на смартфон, в программу mObywatel. Через некоторое время ваш документ автоматически подгрузится в мобильное приложение Diia.pl.

Если же возникли проблемы или нужно что-то уточнить, тогда можно звонить по телефону +48 22 182 22 51. Горячая линия доступна с понедельника до пятницы включительно с 7.00 утра до 18.00 вечера. За соединение может взиматься плата, согласно с тарифами оператора.

Источник: Правительство Польши