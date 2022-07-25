Июль, 25 в 20:09

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина со своей стороны сделает все необходимое для обеспечения экспорта зерна из черноморских портов.

Об этом глава государства сказал во время встречи с президентом Гватемалы Алехандро Джамматеи Файа.

По словам Зеленского, Украина со своей стороны сделает все необходимое для обеспечения экспорта аграрной продукции из своих портов, а вопросы безопасности транспортных коридоров будут зависеть от ООН и Турции, которые недавно договаривались с Россией об этом.

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Президент напомнил, что не прошло и суток, как российская армия обстреляла Одесский морпорт.

– Мы со своей стороны все сделали, все подготовили, коридор есть. В наших водах все контролирует Украина, проверки в наших водах будет делать только Украина. Вы знаете, что мы деоккупировали наш остров Змеиный. Это очень важный момент для контроля безопасности других коридоров транспортировки зерна, – отметил глава государства Владимир Зеленский.

По словам президента, руководство Украины ясно понимает, что заблокированный Черноморский регион приведет к голоду на Африканском континенте и во многих азиатских государствах.

– Украина сказала, что мы готовы экспортировать. Россия должна разблокировать Черное море, но мы прекрасно понимали, что именно в таком формате мы должны договариваться… Они (ООН и Турция – Ред.) должны были говорить о безопасности в отношении кораблей других государств, которые, кстати, согласились перевозить зерно, пшеницу, ячмень, кукурузу, – сказал Зеленский.

Глава государства заверил, что Украина обязательно начнет экспорт, чтобы еще раз доказать всему миру, что Украина не блокирует экспорт.

— Итак, мы начнем экспорт, а уже за безопасностью пусть партнеры смотрят, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что на этой неделе из морских портов Украины в рамках выполнения подписанного в Стамбуле соглашения планируется начать экспорт зерна.