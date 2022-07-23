Июль, 23 в 12:27

Российской Федерации понадобилось меньше суток, чтобы своим ракетным ударом по инфраструктуре Одесского порта подвергнуть сомнению “зерновые” договоренности и обещания.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

В МИД отмечают, что ракетные обстрелы Одесского морского порта — это плевок Владимира Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили немало усилий для достижения “зернового” соглашения.

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— Меньше 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса подвергнуть сомнению договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе, — заметил Николенко.

В украинском МИД призывают ООН и Турцию обеспечить соблюдение Кремлем своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

В случае невыполнения достигнутых договоренностей Россия будет нести полную ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса, подчеркнул спикер Олег Николенко.

Напомним, что 22 июля Украина, Турция и ООН в Стамбуле подписали соглашения о создании механизма экспорта украинского зерна из наших портов.

Соглашение касается трех украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного. На их долю приходится чуть более половины морского экспорта зерна Украины в сезоне 2020-2021 годов.

В Стамбуле Украина подписала соглашение с Турцией и ООН, а не напрямую с Россией – причем Россия подписала зеркальное соглашение с Турцией и ООН.

В соглашении предусмотрен контроль портов Одесса, Черноморск и Южный за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предусматривается.