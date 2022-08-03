Операция Реванш: Азербайджан сообщил о взятии нескольких высот в Нагорном Карабахе

Август, 03 в 19:33

Азербайджан сообщил о проведении своей армией операции Реванш в Нагорном Карабахе.

В результате операции, как сообщает оборонное ведомство Азербайджана, был взят под контроль Кыргызский холм, а также Сарыбаба (Ехцаох) вдоль Карабахского хребта горной системы Малого Кавказа и ряд других важных командных высот.

По информации ведомства, азербайджанские подразделения “проводят инженерные работы по обустройству новых позиций и строительства подъездных дорог”.

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Также сообщается, что в рамках операции Реванш “было уничтожено несколько боевых позиций незаконных вооруженных формирований Армении” и нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхари Оратаг”.

— В результате была уничтожена и ранена живая сила незаконных армянских боевиков, а также уничтожены несколько гаубиц Д-30, боевая техника и большое количество боеприпасов, — сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ведомстве добавили, что требуют полной демилитаризации Нагорного Карабаха и вывода армянских войск.

—¦Азербайджанская Республика неоднократно заявляла, что вопреки трехсторонней декларации присутствие ВС Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцируются “миротворцы” РФ, остается источником опасности, — говорится в сообщении.

В Армении пока никак не прокомментировали последнее заявление Минобороны Азербайджана.

3 августа Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах. Азербайджан заявил, что в результате обстрела погиб их военный, а в “Армии обороны Арцаха” сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили режим прекращения огня и обстреляли из гранатометов и из БПЛА позиции “Армии обороны”.

Официальный Баку также обвинил “НКР” в попытке захватить Кыргызский холм, расположенный в горном массиве, охватывающем территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и обустроить там новые боевые позиции.

Источник: Минобороны Азербайджана

Фото: Минобороны Азербайджана