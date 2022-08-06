РФ пытается отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины и уничтожить ее инфраструктуру — Энергоатом

Август, 06 в 20:14

Российская армия пытается уничтожить инфраструктуру и отключить Украину от энергетической системы с помощью обстрелов Запорожской атомной электростанции.

Агрессивными действиями россияне перешли к новому сценарию – разрушению, созданию ядерной и радиационной аварии на ЗАЭС. Вероятнее всего обстрелы российских войск по Запорожской АЭС будут продолжаться, сообщает Энергоатом.

— Акты ядерного терроризма на Запорожской АЭС направлены на разрушение инфраструктуры станции, повреждение всех линий электропередач, через которые идет выдача электроэнергии в энергосистему Украины, обесточивание Юга страны, — говорится в сообщении.

В Энергоатоме считают, что помешать ядерной или радиационной аварии на ЗАЭС могут слаженные действия организаций безопасности, в частности, ООН, МАГАТЭ и WANO, а также постоянное давление на Россию со стороны международного сообщества, чтобы вывести российских военных из крупнейшего в Европе ядерного объекта.

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Если сейчас этого не сделать, россияне смогут превратить ЗАЭС в военную базу ядерных террористов. Этому способствуют активные действия находящихся на станции представителей Росатома, отрезающих ЗАЭС от энергосистемы Украины с помощью артиллерийских обстрелов.

Постоянные удары россиян по ЗАЭС могут привести к ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой ощутит не только Украина, но и Европа, подчеркнули в Энергоатоме.