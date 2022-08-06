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Факты / Видео / Украина

Среди жителей паника: мэр Энергодара рассказал о ситуации после обстрелов ЗАЭС

Юлия Соколова редактор ленты Яна Брензей Ведущая Вікна Новини

Среди жителей временно оккупированного города Энергодар возникла паника из-за вчерашних обстрелов оккупантами Запорожской АЭС, которая находится возле этого населенного пункта.

Об этом мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

– Конечно, паника есть (в городе, — Ред.), и мы понимаем, что сейчас будет следующая волна желающих эвакуироваться на подконтрольную Вооруженным силам Украины территорию. Это может стать следующим шагом к острой проблеме обеспечения специалистами, которые обслуживают АЭС. У нас уже есть отток специалистов… Не исключается ядерная и радиационная угроза, что приведет к следующей волне эвакуации и паники, — подчеркнул Орлов.

Он уточнил, что из-за обстрелов рашистов часть Энергодара осталась без энергоснабжения и водоснабжения. Зафиксировано несколько попаданий российских снарядов на территории промышленной площадки АЭС.

По словам Орлова, войска РФ стянули на атомную электростанцию очень много оружия, которое используют вблизи энергоблоков и объектов технологического характера. Кроме того, оккупанты прячут оружие между энергоблоками.

– Они прячут тяжелое оружие, то есть ракетные системы залпового огня, между энергоблоками. Они немного отходят и обстреливают противоположную сторону Днепра – Никополь, Марганец и Запорожское направление. А потом прячут свое оружие между атомными энергоблоками, – уточнил Орлов.

Он не исключает, что рашисты осуществили минирование на Запорожской АЭС и планируют разные провокации.

Напомним, 5 августа российские войска дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Были зафиксированы прилеты прямо на площадку станции возле одного из энергоблоков. В результате обстрелов один из блоков перешел в аварийный режим.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал события на Запорожской АЭС ядерным терроризмом и призвал мировое сообщество ввести санкции против ядерной отрасли РФ.

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Запорожская АЭС может быть заминирована оккупантами - The Insider

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