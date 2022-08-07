Август, 07 в 14:53

Британская газета The Times подвергла критике доклад Amnesty International, в котором правозащитная организация писала, что ВСУ якобы размещают базы в школах, больницах и жилых районах, чем ставят под угрозу гражданских.

Журналисты газеты в редакционной колонке назвали Amnesty International пропагандистами российского диктатора Владимира Путина.

Материал вышел с названием Взгляд The ​​Times на доклад Amnesty International в Украине: пропагандисты Путина. В подзаголовке написано, что “организация позорно винит жертв российской агрессии”.

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Авторы сравнили доклад организации с действиями пацифистки Веры Бриттен и ее сторонников в 1945 году. Те после новостей о нацистских лагерях смерти в Европе заявили, что данные об этих зверствах были опубликованы частично для оправдания бомбардировок немецких городов антигитлеровской коалицией.

— Активисты, заявляющие о своих гуманитарных интересах, иногда могут не заметить основополагающее моральное различие между справедливым делом и злом. Случай совместной тупости приводит Amnesty International, благотворительная организация по правам человека.

The Times пишет, что Amnesty на этой неделе решительно принялась уничтожать доверие к себе, служа мегафоном для пропаганды Путина.

Газета считает абсолютно правым президента Владимира Зеленского, заявившего, что организация перекладывает ответственность с агрессора на жертву. Журналисты подчеркнули: защита мирного населения – это “совершенно иное, чем обвинение и осквернение жертв агрессии”.

Они отметили, что доклад AI “охотно” распространило посольство РФ в Британии, в то время как украинский офис Amnesty, с которым не консультировались авторы доклада, осудил доклад. По мнению The Times, в докладе “не уделяется внимание реалиям военных сделок и неверно воспринимается содержание положительного международного права”.

В газете напомнили, что AI “не впервые унижается” перед Кремлем, ведь в прошлом году она отменила признание узником совести российского оппозиционера Алексея Навального. По мнению журналистов, организация ничего не научилась после этого фиаско, ведь ее гендиректор Аньес Калламар лишь возмущается по поводу критики.

По мнению журналистов, в любой серьезной неправительственной организации Каламар ушла бы в отставку, но репутацию Amnesty уже не спасти.

— Когда-то уважаемая гуманитарная организация Amnesty сегодня демонстрирует досадное безразличие к угнетению. Показав себя мягкой к преступлениям и к фашизму, она должна иметь достоинство уйти со сцены.

В своем обращении 6 августа президент Владимир Зеленский упрекнул Amnesty International за красноречивое молчание, еще раз указывающее на манипулятивную избирательность этой организации вокруг ситуации на ЗАЭС.

После обнародования отчета AI Владимир Зеленский обвинил организацию в помощи российским террористам. А глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что AI создает фальшивый баланс между преступником и жертвой.