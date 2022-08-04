Август, 04 в 16:36

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Amnesty International своим последним докладом пытается создать фальшивый баланс между преступником и жертвой.

Он призвал правозащитников заняться донесением правды о войне и военных преступлениях России вместо попыток создать фейковую реальность.

– Я понимаю, что в ответ на критику Amnesty International скажет, что “мы критикуем обе стороны конфликта”. Но, давайте четко договоримся о понимании простых вещей. Такое поведение Amnesty International, это не про поиск и донесение миру правды, это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой, – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что именно Россия тысячами уничтожает гражданское население Украины, разрушает территории и города, пока украинские воины пытаются защитить свою страну и весь континент от нашествия оккупантов.

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– Поэтому, пожалуйста, прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты. Займитесь донесением правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, которых накрыло российскими снарядами на остановке в городе Торецк Донецкой области, – сказал Кулеба.

Напомним, правозащитники обвинили Украину в якобы нарушении законов ведения войны, потому что наши воины, по их словам, “размещают боевую технику и вооружение в школах и больницах”, отражая российское наступление, чем ставят под угрозу жизни гражданских.