Amnesty International оправдывает РФ: реакция Украины и иноСМИ

Август, 04 в 22:47

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала очередной доклад о войне, развязанной Российской Федерацией против Украины.

Однако в этот раз заявления правозащитников спровоцировали настоящий скандал и вызвали жесткую реакцию со стороны Киева.

Тем временем иностранные СМИ относятся к произошедшему с осторожностью, однако некоторые из них все же решились дать оценку докладу и подчеркнуть схожесть риторики Amnesty International с повесткой, продвигаемой небезызвестными прокремлевскими СМИ и российскими чиновниками.

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Что не так с докладом Amnesty International

Правозащитники утверждают, что украинские Вооруженные силы, которые сдерживают российское нашествие на Украину, якобы подвергают этим гражданское население опасности.

Там подчеркнули, что зафиксировали несколько случаев создания украинскими военными баз в школах и больницах, что превращает их из гражданских в военные объекты и якобы провоцирует РФ на обстрелы, в которых гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура.

В то же время Amnesty International заявляет, что правозащитникам неизвестно, чтобы в задокументированных случаях военные просили или помогали с эвакуацией мирного населения из соседних зданий, что могло бы минимизировать потери среди гражданских в случае российского обстрела.

В организации говорят, что якобы в 22 из 29 проверенных школ на Донбассе и в Николаевской области размещены или личный состав ВСУ, или техника и вооружение.

Генсекретарь Amnesty International Аньеса Каламара подчеркнула, что “нахождение на оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права”.

– Военные никогда не должны использовать больницы для участия в боевых действиях и должны использовать школы или гражданские дома только в крайнем случае, когда нет альтернатив.

Правительство Украины должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные, – прокомментировала она.

В то же время Amnesty International признает, что такая практика ни в коем случае не может оправдать неизбирательные атаки со стороны российских агрессоров, в результате которых погибают мирные украинцы.

Также правозащитники заявили, что перед публикацией якобы отправляли свое исследование в Минобороны Украины 29 июля, однако не получили никакого ответа.

После появляения этой публикации Киев жестко раскритиковал эти заявления, после чего украинский офис Amnesty опубликовал свою официальную позицию, в которой открестился от участия в подготовке отчета с обвинениями в адрес Вооруженных сил Украины, защищающих свою страну.

Там подчеркнули, доклад готовила отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International.

Позднее генсек Amnesty International Агнесс Калламар, реагируя на массовую критику опубликованного доклада, заявила, что за негативной реакцией якобы стоят украинские и российские боты, “пропагандирующие войну”.

– Это называется пропаганда войны и дезинформация. Это не ослабит нашу беспристрастность и не изменит фактов, – написала она.

Реакция властей Украины

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что, к сожалению, сегодня организация Amnesty International попыталась амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

– Каждый, кто амнистирует Россию и искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам, – сообщил Зеленский.

Офис президента: советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Вооруженные силы Украины четко придерживаются всех норм и международного права, а также сообщил, что абсолютный приоритет ВСУ – сохранение жизни и здоровья каждого гражданина своей страны и своих семей в условиях варварской агрессии РФ.

Он напомнил, что Киев последовательно принимает все возможные меры, чтобы помочь украинцам переместиться из зоны активных боевых действий в более безопасные районы.

Советник добавил, что со 2 августа в Украине началась обязательная, но не принудительная эвакуация в безопасные места, граждан расселяют и обеспечивают всем необходимым.

Подоляк заявил, что единственным, что представляет угрозу для жизни украинцев, является российская армия палачей и насильников, пришедших в Украину совершать геноцид населения.

РФ прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать ВСУ в глазах западного сообщества и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния, сообщил советник.

Он выразил сожаление, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде.

Минобороны: глава ведомства Алексей Резников назвал этот доклад свидетельством потери адекватности и способом правозащитников уничтожить свой собственный авторитет, так как они приравняли неспровоцированную агрессию РФ к самозащите Украины.

Он добавил, что этот отчет поставил под сомнение право украинцев опираться геноциду и защищать свое жилье и жизнь.

Резников назвал эти действия “извращением” и подчеркнул, что не позволит “поносить нашу армию и защитников”.

– Украина – правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе – юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства, – отметил он.

Заместительница Резникова Анна Маляр, комментируя отчет Amnesty International, сообщила, что Украина продолжает политику открытости и объективного подхода к юридической оценке действий как агрессора, так и действий наших военных, осуществляющих оборонные мероприятия.

Замминистра напомнила, что Украина, в отличие от РФ, которая всячески избегает расследования военных действий с 2014 года и не выполняет решения ЕСПЧ, сама инициирует рассмотрение происходящего Международным судом и разрешила юрисдикцию Международного уголовного суда на своей территории для рассмотрения военных преступлений и преступлений против человечности.

– Еще хочу напомнить, что украинская правоохранительная система и наши суды расследовали и выносили приговоры тем украинским военным, которые совершали преступления в зоне боевых действий. У нас много подобных примеров, – отметила она.

Замминистра отметила, что когда есть фактаж, подкрепленный фамилиями – где, кто и что сделал – Украина открыта к расследованию, установлению контекста и самой ситуации, в которой это происходит.

– Следует обратить внимание, что такие исследования не учитывают ряд факторов. К примеру, что россияне используют тактику захвата и удержания населенных пунктов, и пока мы будем ждать российского врага в поле, как это иногда некоторые нам советуют, россияне просто займут все наши дома, – пояснила она.

Маляр резюмировала, что для получения объективного и корректного результата исследования имеют значение методы и подходы к анализу и изложению информации.

– Когда в тексте о действиях украинских Вооруженных сил во время войны нет анализа действий врага, это похоже на исследование действий жертвы без учета действий вооруженного насильника. То есть получить объективные выводы при таком подходе просто невозможно, – сообщает замминистра.

Министерство иностранных дел: глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что Amnesty International своим последним докладом пытается создать фальшивый баланс между преступником и жертвой, чем содействует возникновению так называемой фейковой реальности, где “все в чем-то виноваты”.

Кулеба обратил внимание на то, что именно Россия тысячами уничтожает гражданское население Украины, разрушает территории и города, пока украинские воины пытаются защитить свою страну и весь континент от нашествия агрессоров.

Офис омбудсмена: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал отчет Amnesty International манипулятивным и подыгрывающим агрессору и российским пропагандистам.

– Под угрозу гражданское население попало исключительно из-за необоснованной вооруженной агрессии Российской Федерации, и прекратится эта угроза сразу, как только российские военнослужащие покинут пределы Украины, а российское военное командование перестанет отдавать преступные приказы об обстреле украинских городов и поселков, – обратил внимание он.

Омбудсмен напомнил, что самыми массовыми являются нарушения прав человека и военные преступления в Буче, Ирпене, Мотыжине, Мариуполе, Херсоне – городах, которые находились или находятся под временной оккупацией России.

Он также заявил, что война в условиях города не запрещена международным правом, и не является нарушением только по факту.

– Правительство в местах активных боевых действий остановило учебный процесс, проводило и проводит эвакуацию, оказывает поддержку как внутренне перемещенным лицам, так и тем гражданам, которые оказались за пределами Украины, спасая свою жизнь. В Донецкой области объявлена ​​обязательная эвакуация. Кодекс о гражданской защите населения предусматривает следующие меры, – перечислил он.

Лубинец обратил внимание на то, что Amnesty International будто бы находится в Средневековье, где бои велись в открытом поле за пределами крепости.

– Мы держим оборону от нападения страны, нарушающей все возможные нормы международного права. Насилующей, пытающей и убивающей гражданское население. Поэтому именно оставление населенных пунктов наедине с военнослужащими Российской Федерации несет наибольшую угрозу правам человека, – отметил он.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности обратил внимание на то, что обвинения Amnesty не несут никакой пользы, а лишь подыгрывают РФ, стремящейся ослабить западную помощь Украине.

Верховная Рада: председатель Руслан Стефанчук возмутился тем, что на сторону российской пропаганды стали те, кто должен ей противостоять и развенчивать ее лживые нарративы.

Вице-премьер-министр, глава Минреинтеграции Ирина Верещук оценила это заявление как абсурдное и оскорбительное – оно подает информацию так, будто это украинская армия создает опасность для украинских граждан.

Реакция иностранных СМИ

AP, анализируя отчет Amnesty, заявляет, что за последние недели журналисты этого издания якобы наблюдали несколько сцен, которые “отражают выводы исследователей организации”.

– Украинские военные, их транспортные средства или такие предметы, как боеприпасы, находились на местах обстрелов, – говорится в материале.

Там утверждают, что сотрудники ГСЧС не позволили СМИ снимать жертв российского удара по жилому дому, “что было необычно”.

Ссылаясь на неназванных местных жителей издание утверждает, что те сообщили журналистам, что в доме якобы останавливались военные.

В то же время в издании признают, что российские государственные и прокремлевские СМИ широко цитируют отчет Amnesty International, выводы которого “в некоторой степени совпадают с официальной версией Москвы”.

– Россия оправдывает нападения на гражданские районы, утверждая, что украинские военные обустраивают там огневые позиции, – говорится в материале.

АР также процитировало спикера МИД России Марию Захарову, которая поспешила отметить, что в Кремле “постоянно об этом говорят, называя действия Вооруженных сил Украины тактикой использования гражданского населения в качестве “живого щита”.

Журналисты подчеркивают, что полный масштаб проблемы им неизвестен. В отдельном отчете Хьюман Райтс Вотч, опубликованном в прошлом месяце, указаны три случая, когда украинские силы базировались среди жилых домов, и четыре случая, когда российские войска создавали военные базы в населенных пунктах Украины.

The Guardian, комментируя заявление международной правозащитной организации, обращает внимание на жесткую реакцию и гнев, который вызвала публикация этого отчета в соцсети Twitter.

RFE/RL отмечает, что доклад, который Кремль и российские СМИ очень активно и широко цитируют, разозлил Украину. Издание публикует реакции украинских властей, которые негативно оценили такой “жест” со стороны правозащитников.

– Доклад согласуется с нарративом о том, что Россия оправдана в нанесении ударов по гражданским районам, потому что украинские военные создали там позиции, – резюмируют в иноСМИ.

Источники: Amnesty International, украинское представительство Amnesty, AP, The Guardian, RFE/RL