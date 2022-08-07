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Факты / Украина

Красноречивое молчание: Зеленский упрекнул Amnesty International в ситуации на ЗАЭС

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Запорізька АЕС
Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрелы ЗАЭС – преступление против права на жизнь каждого человека, а отсутствие сообщения об этом от Amnesty International  говорит о “манипулятивной избирательности этой организации”.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 6 августа.

— Несмотря на то, что российские обстрелы атомной станции являются одними из самых опасных преступлений против украинцев и всех европейцев, против права на жизнь каждого человека, почему нет отчета и даже просто сообщения от Amnesty International об этом. Очень красноречивое молчание, еще раз указывающее на манипулятивную избирательность этой организации, – заявил Зеленский.

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Напомним, что ранее международная правозащитная организация Amnesty International вызвала скандал своим докладом о войне, развязанной РФ против Украины, в котором говорилось, что ВСУ, сдерживая вторжение России, якобы подвергают гражданское население опасности.

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