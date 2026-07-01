Украинцы, участвующие в программе Национальный Кэшбек, интересуются судьбой выплат за апрель 2026 года. Ведь деньги должны были поступить еще в конце мая, однако участники программы так и не получили средства.

Почему не приходит национальный кэшбэк за апрель, читайте в нашем материале.

Почему кэшбек за апрель 2026 года не приходит

Министерство цифровой трансформации сообщило о продлении срока, в течение которого украинцы могут использовать средства, полученные в рамках первого этапа программы Национальный Кэшбек.

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Если раньше потратить накопленные деньги можно было только до 30 июня 2026, то теперь этот срок продлили еще на месяц, а именно до 31 июля включительно.

Такое решение приняли, в частности, из-за того, что часть участников программы до сих пор не получила выплаты за апрельский кэшбек. То есть люди фактически не имели возможности воспользоваться всеми начисленными денежными средствами в установленный срок.

Когда будет выплата кэшбека за апрель 2026 года

В Минцифре отметили, что уже 3 июля на счета пользователей должны поступить деньги за апрель. Вместе с этими выплатами украинцы также получат дополнительный кэшбек за горючее до 1 000 гривен. Эту поддержку вводили весной как временную меру из-за роста мировых цен на топливо.

После зачисления средств украинцы могут использовать их до 31 июля 2026 года. Деньги можно будет направить на оплату коммунальных услуг, покупку украинских товаров или благотворительные взносы в поддержку Вооруженных сил Украины.

В то же время, в Минцифры напомнили, если до истечения установленного срока средства останутся неиспользованными, они будут возвращены в государственный бюджет.

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