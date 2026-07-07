Энн Хэтэуэй подогрела слухи о поле третьего ребенка: фанаты заметили интересное совпадение
- Энн Хэтэуэй спровоцировала новые обсуждения относительно пола третьего ребенка.
- Причиной стало ее появление на премьере Одиссеи в светло-голубом платье.
- Поклонники предположили, что актриса может ждать еще одного сына.
Американская актриса Энн Хэтэуэй, которая ожидает рождения третьего ребенка, вызвала новую волну обсуждений в соцсетях. Поклонники предположили, что звезда могла ненамеренно намекнуть на пол будущего малыша.
Такие предположения появились после мировой премьеры фильма Одиссея в Лондоне, где актриса появилась в светло-голубом платье.
Кого ждет Энн Хэтэуэй
На красной дорожке Хэтэуэй появилась в платье без бретелей с цветочным декором. Актриса улыбалась, нежно держа руки на животе, и позировала вместе с коллегами по фильму — Томом Холландом, Зендеей, Мэттом Дэймоном, Лупитой Нионго и другими.
Именно цвет ее наряда привлек внимание поклонников. В соцсетях начали появляться предположения, что светло-голубой оттенок может быть намеком на рождение еще одного мальчика.
После появления Энн Хэтэуэй в светло-голубом платье пользователи соцсетей предположили, что актриса может ждать мальчика. Они также обратили внимание, что в последнее время она неоднократно выбирает наряды синих оттенков, и расценили это как возможный намек, пишет Geo.tv.
Впрочем, сама актриса никак не комментировала эти догадки и не раскрывала пол будущего ребенка.
43-летняя актриса и ее муж Адам Шульман, за которого она вышла замуж в 2012 году, уже воспитывают двоих сыновей — 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека.