Американская актриса Энн Хэтэуэй, которая ожидает рождения третьего ребенка, вызвала новую волну обсуждений в соцсетях. Поклонники предположили, что звезда могла ненамеренно намекнуть на пол будущего малыша.

Такие предположения появились после мировой премьеры фильма Одиссея в Лондоне, где актриса появилась в светло-голубом платье.

Кого ждет Энн Хэтэуэй

На красной дорожке Хэтэуэй появилась в платье без бретелей с цветочным декором. Актриса улыбалась, нежно держа руки на животе, и позировала вместе с коллегами по фильму — Томом Холландом, Зендеей, Мэттом Дэймоном, Лупитой Нионго и другими.

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Именно цвет ее наряда привлек внимание поклонников. В соцсетях начали появляться предположения, что светло-голубой оттенок может быть намеком на рождение еще одного мальчика.

После появления Энн Хэтэуэй в светло-голубом платье пользователи соцсетей предположили, что актриса может ждать мальчика. Они также обратили внимание, что в последнее время она неоднократно выбирает наряды синих оттенков, и расценили это как возможный намек, пишет Geo.tv.

Впрочем, сама актриса никак не комментировала эти догадки и не раскрывала пол будущего ребенка.

43-летняя актриса и ее муж Адам Шульман, за которого она вышла замуж в 2012 году, уже воспитывают двоих сыновей — 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека.

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