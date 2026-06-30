Прошло почти десять лет с тех пор, как Анджелина Джоли развелась с Брэдом Питтом, и, как призналась актриса, с тех пор она ни с кем не встречалась.

О своей личной жизни Джоли рассказала в интервью во время промокампании нового фильма Кутюр (Couture).

Почему Анджелина Джоли не строила новых отношений

В фильме актриса играет американского режиссера Максин Уокер, которая во время работы на Неделе моды в Париже узнает о диагнозе — рак молочной железы. По сюжету ее героиня состоит в романтических отношениях с оператором Антоном, которого сыграл Луи Гаррель.

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По словам Джоли, именно эта роль заставила ее задуматься о том, что женщина может совмещать заботу о детях с личной жизнью.

— Если быть откровенной, я не ходила на свидания с момента развода почти десять лет назад. Поэтому в моей голове эта сторона жизни просто перестала быть главной, ведь все внимание было сосредоточено на детях и семье, — сказала актриса.

Она добавила, что ей понадобилось время, чтобы осознать: ее героиня может одновременно любить дочь, быть преданной ей и при этом нуждаться в любви как женщина.

Дети помогли Джоли по-новому посмотреть на себя

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в сентябре 2016 года после двух лет брака. Процесс их развода длился восемь лет.

Бывшие супруги воспитывают шестерых детей: Мэддокса, Пакса, Захару, Шайло и близнецов Вивьен и Нокса.

Актриса рассказала, что теперь, когда дочери стали взрослее, они призывают ее не ограничиваться только ролью матери.

По словам Джоли, дети помогают ей вернуться к себе прежней и напоминают о ее силе, открытости и стремлении жить полной жизнью.

Она также отметила, что почти не думает о возрасте, а вместо этого чувствует, что пришло время заново открыть себя.

— Думаю, мне нужно снова начать жить. Снова быть свободной. Возможно, жизнь немного сломала меня, — сказала Джоли.

Что известно об отношениях детей с Брэдом Питтом

Ранее в интервью Variety Анджелина Джоли заявила, что к ней постепенно возвращается “боевой дух”, который она на некоторое время утратила.

По словам актрисы, во многом это произошло благодаря детям, которые уже повзрослели и поддерживают ее желание больше путешествовать и жить активнее.

В то же время отношения большинства детей с Брэдом Питтом остаются напряженными. Трое из них — Мэддокс, Захара и Шайло — юридически отказались от фамилии отца. Младшие Вивьен и Нокс, которые еще не достигли совершеннолетия, также символически дистанцировались от него.

В то же время Пакс, по информации источников, поддерживает связь с семьей отца, хотя непосредственно с самим Брэдом Питтом общается немного.

Источник : PageSix

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