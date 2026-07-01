В июле 2026 года украинцы, пострадавшие из-за войны или оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут воспользоваться программами финансовой поддержки от международных организаций, гуманитарных фондов и благотворительных структур.

Такие выплаты направлены, прежде всего, на помощь людям, которые из-за боевых действий потеряли стабильный доход, жилье или нуждаются в дополнительной поддержке для обеспечения базовых потребностей.

Какие программы денежной помощи будут действовать в июле 2026 года, кто может претендовать на выплаты и какие условия участия — читайте в материале на Фактах ICTV.

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Помощь от международных организаций с 1 июля: кто может получить

Напомним, начиная с апреля 2026 года, ряд международных организаций изменил правила предоставления денежной помощи.

В частности, ООН и ЮНИСЕФ перешли к выборочному подходу. Сейчас поддержку распределяют между определенными категориями граждан, наиболее нуждающихся в помощи. По этой причине получить выплаты могут только те заявители, которые отвечают критериям конкретных программ.

Итак, с 1 июля 2026 года программы денежной поддержки остаются доступными для отдельных категорий граждан, наиболее пострадавших в результате полномасштабной войны.

Кто может получить деньги:

внутренне перемещенные лица;

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

жители прифронтовых и территорий, которые недавно были освобождены от оккупации;

граждане, потерявшие жилье или источник постоянного заработка.

Отдельный фокус международных программ на людях, нуждающихся в наибольшей поддержке. Это одинокие пожилые граждане, семьи с детьми с инвалидностью, одинокие родители и домохозяйства с низким уровнем дохода.

В большинстве случаев выплаты назначаются на ограниченный период. Денежные средства могут поступать на банковский счет получателя или выдаваться через почтовые отделения.

В то же время следует помнить о безопасности, ведь представители международных организаций не просят сообщать PIN-коды, пароли или полные реквизиты банковских карт. Такие запросы являются признаком мошеннических схем.

Денежная помощь с 1 июля от Эстонского совета по делам беженцев

Эстонский совет по делам беженцев продолжает программу гуманитарной денежной поддержки для людей, наиболее пострадавших из-за войны. Помощь прежде всего предназначена для жителей прифронтовых территорий, районов, где продолжаются или продолжались боевые действия, а также тех, кто оказался в сложных условиях из-за последствий войны.

Программа денежной помощи по приоритетам предусматривает выплаты людям, которые из-за войны утратили возможность самостоятельно покрывать основные потребности.

При определении права на помощь учитывают несколько факторов, в частности:

проживание вблизи зоны боевых действий;

вынужденное перемещение или недавнюю эвакуацию;

повреждение или разрушение жилья;

длительное пребывание в статусе перемещенного и сложное материальное положение.

Полученные средства можно использовать для повседневных потребностей, в частности для приобретения продуктов, лекарств, средств гигиены, одежды и других необходимых вещей.

Решение о предоставлении выплат принимается после оценки ситуации конкретной семьи. Учитывают место жительства, количество членов домохозяйства и уровень уязвимости.

Размер поддержки зависит от категории получателя:

жители прифронтовых территорий могут получить раз 10 800 грн на человека (с расчетом покрытия потребностей до шести месяцев);

эвакуированные или пострадавшие из-за обстрелов получают 12 300 грн на человека (на период до трех месяцев);

наиболее уязвимые ВПЛ, которые не получают государственной помощи, получают ежемесячно 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

Подать заявку можно через местные общины или онлайн-сервисы для жителей труднодоступных районов. Актуальную информацию о работе программы и возможности регистрации следует проверять через официальные каналы организации. В настоящее время прием заявок онлайн закрыт.

Какие выплаты можно получить в июле 2026 года от Норвежского совета по делам беженцев

Норвежский совет по делам беженцев открывает новый прием заявок на получение финансовой помощи с 16 июня 2026 года.

Подать обращение можно через специальную онлайн-форму.

Регистрация продлится с 12:00 по киевскому времени 16 июня 2026 года до 17:00 25 июня 2026 года. Заявителям необходимо подать заявку именно в указанный период, поскольку после завершения приема форма будет недоступна.

Денежная помощь от Красного Креста в июле 2026 года

В 2026 году Общество Красного Креста Украины продолжает обновленный формат финансовой поддержки населения, предусматривающий помощь по приоритетам.

В июле программы поддержки охватывают жителей регионов, где последствия боевых действий остаются наиболее ощутимыми. Речь идет, в частности, о Харьковской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Николаевской и Одесской областях.

Основные направления финансовой поддержки:

помощь жителям прифронтовых территорий в размере 10 800 грн на человека разово;

выплаты людям, вынужденным эвакуироваться. Это 12 300 грн на человека;

поддержка граждан, чье жилье или имущество пострадало из-за обстрелов;

помощь внутренне перемещенным лицам, которые длительное время не могут вернуться домой.

Решения на участие в программе принимаются с учетом потребностей человека и уровня его уязвимости. Регистрация осуществляется через местные власти или партнерские гуманитарные организации.

Помощь от Красного Креста незрячим ветеранам

Ветераны войны, полностью или частично потерявшие зрение, смогут получить денежную помощь на обустройство быта от Красного Креста.

Для таких защитников и защитниц предусмотрена разовая денежная помощь до 95 тыс. грн, которую можно использовать для приобретения специализированной техники и средств, помогающих адаптировать быт к новым условиям.

Программа реализуется в рамках совместного проекта государства и Общества Красного Креста Украины и направлена ​​на улучшение качества жизни ветеранов, получивших травмы зрения во время войны.

За полученные средства можно приобрести разные технические средства для повседневного использования. Среди них: смартфоны и компьютеры со специальными программами экранного озвучивания, голосовые помощники, бытовая техника с адаптированным управлением, навигационные устройства, видеоувеличители, читающие машины и медицинские приборы с функцией голосового сопровождения.

Программа стартует с 1 июля 2026 года. Для получения информации об участии ветераны или их законные представители могут обратиться в отдел социально-психологической, правовой поддержки и взаимодействия с защитниками, защитницами и членами их семей.

Выплаты в июле 2026 года от ООН

В 2026 году система денежной поддержки от УВКБ ООН претерпела изменений. Вместо предыдущей модели многоцелевой помощи организация перешла к формату денежной помощи по приоритетам.

Выплаты теперь назначаются не всем категориям получателей, которые раньше могли претендовать на поддержку, а прежде всего людям с высоким уровнем нужд.

Помощь остается доступной для внутренне перемещенных лиц, вернувшихся в свои общины, а также граждан, пострадавших из-за войны. В то же время при отборе учитывают не только статус человека, но и его фактические жизненные обстоятельства.

Основные категории помощи:

жители прифронтовых территорий (0-50 км от линии фронта). Отбор производится с учетом не только места жительства, но и уровня уязвимости;

эвакуированные лица смогут получить 12 300 грн на человека разово за три месяца;

люди, пострадавшие из-за обстрелов, смогут получить 12 300 грн на человека;

наиболее уязвимые ВПЛ получают ежемесячно 2 000 грн на взрослого и 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью;

граждане, которые вернулись домой, могут оформить выплаты в размере 10 800 грн по 3 600 грн ежемесячно в течение трех месяцев).

Для участия в программе внутренне перемещенные лица проходят проверку в центрах регистрации УВКБ ООН через партнерские организации. Там проводят собеседование и определяют соответствие критериям помощи.

Подать заявку можно также дистанционно по электронной форме. Информацию о доступных центрах регистрации, порядке записи и актуальных условиях программы необходимо проверять на официальных ресурсах партнеров УВКБ ООН.

Денежная помощь от ЮНИСЕФ в 2026 году

В июле 2026 года ЮНИСЕФ не проводит открытую регистрацию на новые программы денежной поддержки и не осуществляет раздачу гуманитарных наборов через социальные сети или посторонние онлайн-платформы.

Организация отмечает, что информацию о возможных выплатах или новых программах следует проверять только через официальные источники. Сообщения с предложениями о помощи после перехода по неизвестным ссылкам или с требованием предоставить банковские данные могут быть мошенническими.

Денежная помощь украинцам с 1 июля 2026 года от Каритас

Благотворительная организация Каритас Украина продолжает реализацию проекта многоотраслевой помощи пострадавшим от войны в Украине.

Программа реализуется совместно с девятью местными центрами Каритаса и направлена ​​на поддержку людей, которые из-за войны потеряли жилье, источники дохода или нуждаются в помощи для восстановления нормальных условий жизни.

Инициатива охватывает сотни тысяч людей, среди которых значительная часть внутренне перемещенных лиц. Поддержку оказывают в регионах, наиболее пострадавших от боевых действий, в частности в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Основными получателями помощи являются:

внутренне перемещенные лица;

жители прифронтовых общин;

люди с поврежденным или разрушенным жильем;

семьи, потерявшие стабильный доход из-за войны;

пожилые люди;

лица с инвалидностью;

многодетные семьи;

одинокие родители.

В рамках проекта предусмотрено несколько направлений поддержки, которые охватывают не только прямые выплаты, но и помощь в восстановлении жилья, доступе к базовым услугам и возвращении возможности самостоятельно обеспечивать себя.

В Каритас Украина отмечают, что главная цель программы — не только оказать краткосрочную поддержку, но и помочь людям постепенно восстановить стабильность после последствий войны.

Денежная помощь для предпринимателей и бизнеса

При участии Каритас 16 июня 2026 года начался прием заявок на участие в программе BLOOM. Инициатива создана для поддержки людей, предпринимателей и общин, пострадавших от войны.

Программа реализуется в следующих регионах:

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская;

Херсонская;

Одесская область.

Также участие доступно жителям Киевской области и города Киева. Поддержку в этом направлении оказывает общественная организация Альянс.Глобал.

В то же время программа не охватывает территории, где продолжаются активные боевые действия, районы с ограниченным доступом или местности, где существует высокий риск для жизни людей или ведения предпринимательской деятельности.

Программа помогает восстанавливать источники дохода, развивать собственное дело, начать предпринимательские проекты, приобретать новые профессиональные навыки и находить возможности для трудоустройства.

Присоединиться к программе могут самозанятые лица, представители микро-, малого и среднего бизнеса, начинающие предприниматели, внутренне перемещенные лица, ветераны, а также жители общин, которые испытали влияние войны и проживают на территориях, где продолжаются или были боевые действия.

Подать заявку на участие в программе можно до 10 июля 2026 включительно.

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