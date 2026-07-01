С 1 июля 2026 года в Украине вступает в силу сразу целый ряд изменений – от социальных выплат и поддержки ветеранов до новых программ для бизнеса, медицины и образования.

Какие именно нововведения планируются и как они повлияют на жизнь украинцев, читайте в материале.

Льготная ипотека для ветеранов и семей погибших военных

Начиная с 17 июля ветераны войны и семьи погибших защитников и защитниц Украины смогут получить льготную ипотеку по государственной программе єОселя под ставку 3% годовых. Новые условия кредитования предусматривают компенсацию процентной ставки со стороны государства.

Сейчас смотрят

Так, государство будет компенсировать ставку в течение первых 10 лет кредита: для участников программы она составит 3%, а с 11-го года – до 6%. Обновленные условия вступят в силу через месяц.

Кроме того, правительство вводит новые нормы площади жилья для участников программы єОселя.

Для квартир:

52,5 м² – для одного человека;

73,5 м² – для семьи из двух или трёх человек;

дополнительно 21 м² – на каждого следующего члена семьи, начиная с четвёртого, но не более 115,5 м².

Для жилых домов:

62,5 м² – для одного человека;

83,5 м² – для семьи из двух или трёх человек;

дополнительно 21 м² – на каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 м².

Правительство отмечает, что программа будет и дальше расширяться для поддержки ветеранов и семей погибших защитников. Подать заявку можно через приложение Дия.

Стипендии для ученых

Кроме того, летом в Украине запускается прозрачная система ежемесячных государственных стипендий для ученых. В частности, в 2026 году на эту поддержку предусмотрено более 190 млн грн, что позволит финансировать 2650 лучших исследователей страны.

Размер ежемесячной стипендии составит 10 тыс. грн, а выплаты будут назначаться сроком на два года.

Отбор будет проходить через Национальную систему исследователей – платформу, которая уже открыла прием заявок и верификацию научных достижений. Внимание будет уделяться публикациям, цитированию, грантам, патентам, международному сотрудничеству и подготовке молодых ученых.

На основе этих данных будет формироваться рейтинг, по которому и будут определяться получатели государственной поддержки. Отдельно предусмотрены стипендии для молодых ученых.

Подать данные можно добровольно через личный кабинет в Национальной электронной научно-информационной системе.

Правительство подчеркивает, что поддержка науки является инвестицией в обороноспособность, медицину и технологическое развитие Украины. Система создана при поддержке Всемирного банка в рамках проекта UIHERP.

Поддержка агробизнеса Украины

Летом правительство запускает новые программы поддержки аграриев, которые предусматривают помощь на закупку украинских удобрений и увеличение компенсаций на развитие мелиорации.

Фермеры смогут получить до 1 тыс. грн на гектар безвозвратной помощи на приобретение комплексных минеральных удобрений украинского производства. Подать заявку можно будет через Государственный аграрный реестр.

Одновременно правительство увеличило компенсации на мелиорацию и развитие орошения: до более чем 30 тыс. грн на гектар для всех регионов Украины и до более чем 48 тыс. грн на гектар для прифронтовых областей.

Ожидается, что это позволит аграриям быстрее восстанавливать и модернизировать оросительные системы, а также расширять площади орошения в регионах, где оно имеет критически важное значение. С 2027 года размер поддержки будет ежегодно индексироваться.

Правительство также продолжает финансировать гуманитарное разминирование сельхозугодий, компенсацию стоимости украинской агротехники и поддержку фермеров в зонах рискованного земледелия.

Репарации для пострадавших от сексуального насилия

Для людей, пострадавших от сексуального насилия, связанного с российской агрессией, утвердили механизм неотложных репараций.

Таким образом, пострадавшие смогут получить единовременную выплату в размере €3 тыс. Право на помощь будут иметь и дети, рожденные в результате этого военного преступления. Финансирование будет обеспечиваться за счет международных партнеров и доноров, а получение выплаты не повлияет на право на субсидии или другие виды государственной помощи.

Для рассмотрения таких обращений будет создана специальная комиссия при Министерстве социальной политики, семьи и единства. Процедура будет организована с соблюдением конфиденциальности, уважения к достоинству пострадавших и предотвращения повторной травматизации.

По данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабной войны в Украине зафиксировано 398 случаев сексуального насилия, связанного с войной: 248 в отношении женщин и 150 в отношении мужчин. Правозащитники отмечают, что реальное количество пострадавших может быть значительно больше из-за страха осуждения и общественной стигмы.

Украина рассматривает сексуальное насилие, связанное с войной, как тяжкое военное преступление и подчеркивает необходимость привлечения России к ответственности и выплаты полных репараций пострадавшим.

Пакет помощи для бизнеса, пострадавшего от обстрелов со стороны РФ

Правительство расширило поддержку предприятий, пострадавших от российских обстрелов. Так, уже с 1 июля начнет действовать новая программа кредитования в рамках политики Сделано в Украине.

Кроме того, Кабмин и бизнес договорились об улучшении условий ведения предпринимательской деятельности в Украине. Среди ключевых приоритетов – детинизация экономики, упрощение регуляторных процедур и поддержка инвестиций.

На данный момент удалось упростить процедуры для оборонных предприятий, распространить требования локализации на оборонные закупки и отменить НДС на наземные роботизированные комплексы.

Для энергетического сектора ввели доступное кредитование развития распределенной генерации и создали условия для более быстрого подключения новых мощностей.

Запуск долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии

Украинский бизнес получит возможность заранее фиксировать цену на электроэнергию на три месяца, полгода или год вперед. Правительство приняло решение о запуске долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии для небытовых потребителей.

Компании смогут покупать электроэнергию на фиксированных условиях через прозрачные конкурентные аукционы, что позволит избежать резких колебаний цен и лучше планировать расходы, инвестиции и производство.

Для пилотного запуска на торги будет выставлено 4% объемов генерации государственных производителей электроэнергии: 2% по квартальным контрактам, 1% по полугодовым и еще 1% по годовым. Первые аукционы должны состояться в ближайшее время.

Сегодня предприятия зависят от краткосрочного рынка, где стоимость электроэнергии существенно меняется в зависимости от сезона и спроса. Новый механизм позволит сделать цены более предсказуемыми, а производителям электроэнергии обеспечит более стабильные доходы и лучшие условия для планирования работы.

Подобная практика уже давно действует в странах ЕС и помогает привлекать финансирование на новые энергетические проекты благодаря гарантированным объемам продаж и прогнозируемой цене.

Для бытовых потребителей ничего не изменится: нововведение касается исключительно коммерческого сегмента рынка электроэнергии.

Новый сервис для ветеранов, ветеранок и их семей в приложении Дия

Благодаря новому сервису для ветеранов, ветеранок и членов их семей через приложение Дия можно будет одновременно оформлять несколько государственных услуг с помощью одного электронного заявления.

В частности, этот сервис позволит получить единовременную денежную помощь от Минветеранов, социальные услуги, статус лица с инвалидностью вследствие войны или статус члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

Ранее для этого нужно было проходить несколько отдельных процедур и ждать решения по каждой из них. Теперь большинство процессов объединены в одну цифровую заявку.

В зависимости от выбранных услуг обращение будет рассматриваться от 5 до 30 календарных дней, а результат можно будет получить онлайн. Большинство необходимых данных будет автоматически подтягиваться из государственных реестров, хотя в отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы.

Восстановление предприятий, пострадавших от обстрелов

С 1 июля малый и средний бизнес в Украине сможет получить льготные кредиты на восстановление разрушенного или поврежденного имущества в рамках государственной программы Доступные кредиты 5-7-9%.

Для таких займов устанавливается сниженная ставка – 0,1% на первые два года. В дальнейшем она составит 5%, 7% или 9% в зависимости от размера бизнеса и создания новых рабочих мест. Максимальная сумма кредита – до 150 млн грн.

Кредиты на восстановление не будут учитываться в общем лимите государственной поддержки, если предприятие пользуется несколькими программами одновременно.

С начала действия программы в 2020 году бизнес уже получил более 150,9 тыс. кредитов на сумму 531,6 млрд грн. Только с начала 2026 года выдано 16,4 тыс. кредитов на 71,6 млрд грн.

Программа 5-7-9% остается одним из ключевых инструментов поддержки малого и среднего бизнеса и частью политики Сделано в Украине.

Помимо кредитов, для предприятий, пострадавших от обстрелов, действуют также гранты на восстановление до 16 млн грн, программа компенсации заработной платы в период простоя и механизмы страхования военных рисков.

Упрощение возвращения молодежи с временно оккупированных территорий

Также этим летом запускается годовой экспериментальный проект, который упростит возвращение в Украину молодежи с временно оккупированных территорий и из России.

Отныне граждане Украины, родившиеся после 24 августа 1991 года на временно оккупированной территории, смогут оформить удостоверение личности для возвращения в Украину даже в том случае, если информация о них отсутствует в государственных реестрах.

Документ можно будет бесплатно получить через определенные зарубежные дипломатические учреждения Украины, в частности в Турции, Грузии, Армении, Казахстане и других странах.

Для установления личности будут использоваться государственные реестры, а если этого окажется недостаточно, подтверждение смогут предоставить близкие родственники, в том числе посредством видеосвязи. Для детей до 16 лет заявления будут подавать родители или законные представители.

Решение призвано помочь украинцам, которые из-за оккупации остались без действующих документов и фактически лишились возможности легально вернуться домой.

На практике это означает, что больше граждан Украины смогут выехать с временно оккупированных территорий или из России и вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Расширение программы Доступные лекарства

С июля 2026 года в обновленный перечень программы Доступные лекарства войдут еще 51 международное непатентованное название лекарственных средств. Речь идет о препаратах для контроля артериального давления, лечения сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма, профилактики тромбообразования, снижения уровня холестерина, а также терапии для пациентов после инфаркта миокарда или с повышенным риском инсульта.

Программа Доступные лекарства позволяет украинцам получать необходимые препараты бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.

В 2026 году финансирование программы увеличили до 8,7 млрд грн. С начала ее работы ею воспользовались уже более 6 млн украинцев, а с начала 2026 года – почти 2 млн пациентов.

Для получения лекарств необходимо обратиться к семейному или лечащему врачу, получить электронный рецепт и обратиться в аптеку с пометкой “Здесь есть доступные лекарства”.

Отдельно государство будет стимулировать участие украинских производителей в программе. Если отечественный препарат будет соответствовать установленным требованиям и иметь самую низкую цену, он сможет получить преимущество при включении в перечень. Это должно поддержать украинское фармацевтическое производство и укрепить стабильность обеспечения пациентов необходимыми лекарствами.

Адресная помощь для молодых врачей

Государство расширяет программу поддержки молодых врачей, которые могут получить от государства 200 тыс. грн единовременной адресной помощи при трудоустройстве.

Выплаты предоставляются выпускникам медицинских специальностей, которые завершили интернатуру в государственных высших учебных заведениях и устроились как минимум на три года в государственные или коммунальные медицинские учреждения в общинах с критической нехваткой медицинских работников.

Ранее программа распространялась только на молодых врачей, начинавших работать на территориях активных боевых действий или в сельской местности.

Отныне получить 200 тыс. грн смогут также медики, устроившиеся на работу в учреждениях здравоохранения на территориях возможных боевых действий. Исключение составляют Киевская область и города областного значения: Запорожье, Николаев, Одесса, Харьков и Чернигов.

Решение призвано укрепить кадровый потенциал медицинской системы и помочь больницам в регионах, где сохраняется повышенная нагрузка и ощущается дефицит врачей различных специальностей.

Медикам на территориях боевых действий продолжат предоставлять выплаты

Программа дополнительной финансовой поддержки медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь на территориях активных боевых действий, продлена до конца 2026 года.

Таким образом, во втором полугодии 2026 года такие больницы будут ежемесячно получать дополнительные средства для формирования фонда оплаты труда медицинских работников. Ранее действие программы должно было завершиться 30 июня.

Государство и в дальнейшем будет применять несколько механизмов поддержки медицины в прифронтовых общинах и районах боевых действий. В частности, учреждения первичной медицинской помощи получают на 20% больше финансирования за каждую декларацию с пациентом, а также усилено финансирование экстренной медицинской помощи.

Работа медиков вблизи линии фронта остается критически важной для обеспечения доступа людей к лечению и неотложной помощи. Продление программы должно помочь больницам сохранить кадровый потенциал и обеспечить специалистов необходимыми ресурсами для работы в условиях повышенной нагрузки.

Международный реестр ущерба Украины: перечень категорий заявлений расширен

Правительство расширило перечень категорий ущерба, который граждане, бизнес и государство Украина могут официально фиксировать в Международном реестре ущерба для последующего получения компенсаций от России.

Международный реестр убытков, созданный Украиной, ЕС и еще 43 государствами со штаб-квартирой в Гааге, является одним из ключевых международных механизмов для возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией после 24 февраля 2022 года.

К уже существующим категориям добавят еще 14 новых. Подать заявки по ним можно будет после открытия соответствующих сервисов в приложении Дия. Сейчас через приложение доступна подача заявок по 21 категории убытков.

Среди новых категорий для граждан – потеря доступа к медицинской помощи и образованию, нарушение прав человека и международного гуманитарного права, а также дополнительные экономические потери.

Бизнес сможет фиксировать потери культурных объектов, расходы на эвакуацию активов и другие экономические и гуманитарные убытки.

Государство Украина, в свою очередь, будет документировать разрушение объектов культурного наследия, экологический ущерб, хищение природных ресурсов, гуманитарные расходы, а также расходы на разминирование и очистку территорий.

В декабре 2025 года началось создание компенсационной комиссии, а Конвенцию о ее деятельности уже подписали 38 государств и Европейский Союз. В настоящее время продолжается подготовка к запуску механизма компенсаций.

Новые правила для поддержки трудоустройства людей с инвалидностью

С 1 июля 2026 года в Украине начнут действовать новые правила трудоустройства людей с инвалидностью. В частности, для работодателей вводятся механизмы контроля и стимулы в виде льгот за создание рабочих мест.

Также расширяются программы поддержки безбарьерности и помощи ветеранам с потерей зрения.

Таким образом, защитники и защитницы, частично или полностью утратившие зрение, смогут получить до 95 тыс. грн на приобретение адаптированной бытовой техники. Средства можно использовать на выбор из 26 специально определенных приборов, адаптированных для людей с нарушениями зрения.

Отдельно предусмотрено до 2 тыс. грн на банковские услуги. Помощь будет предоставляться в сотрудничестве с Обществом Украинского Красного Креста и не будет зависеть от других выплат.

Также обновлена система мониторинга безбарьерности в общинах. Теперь будут оцениваться не только государственные учреждения, транспорт и инфраструктура, но и жилые дома, магазины, аптеки, банки, гостиницы и заведения общественного питания. Это позволит комплексно отслеживать доступность городской среды и улучшать условия для людей с инвалидностью.

Расширение этих программ направлено на развитие безбарьерной среды и обеспечение равного доступа к услугам, работе и повседневной жизни для всех граждан.

Обновления у Укрзализныци: больше детских вагонов, новые маршруты и расписания

Еще с последних чисел июня Укрзализныца запускает новое летнее расписание движения и существенно расширяет предложение для пассажиров: больше детских вагонов, новые рейсы и обновленные маршруты.

Так, количество детских вагонов увеличится с 13 до 16. За три месяца совместно с Visa было модернизировано 6 детских вагонов. Они остаются одними из самых популярных в сети УЗ и получают самые высокие оценки пассажиров.

Отметим, что детские вагоны доступны только для поездок с детьми и оборудованы пеленальными столиками, манежами, бизибордами, игровыми зонами, детской постелью, подогревателями для еды, кондиционерами и вечерними аудиосказками.

Также среди ключевых изменений – поезд Киев – Кишинев Бессарабия, который с 28 июня переходит на ежедневный график. В то же время обновлено время отправления из Кишинева: с 29 июня поезд будет отправляться в 19:52 вместо 17:42. В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны, в том числе новый детский вагон. Маршрут остается важным международным направлением с удобным доступом к аэропорту Кишинева.

В летний сезон УЗ также расширяет сеть скоростных поездов: запускает новые рейсы Днепр – Одесса и Киев – Одесса, увеличивает частоту сообщения Киев – Тернополь до шести рейсов в неделю, а также добавляет до 12 новых маршрутов и превращает ряд поездов в ежедневные. Часть рейсов оптимизирована за счет более эффективного использования подвижного состава.

Обновленное расписание позволяет увеличить количество мест на самых популярных направлениях отдыха, в частности в Карпаты и на юг Украины. Часть поездов уже доступна для продажи в приложении и на сайте Укрзализныци, остальные будут появляться постепенно в течение ближайших дней.

Поддержка в приобретении жилья для военнослужащих и ветеранов

Более 3 500 украинских военнослужащих и ветеранов получат поддержку в приобретении собственного жилья благодаря новым договоренностям между Украиной и Банком развития Совета Европы.

В целом Административный совет Банка одобрил две заявки Украины на €140 млн, направленные на расширение жилищных программ для пострадавших от войны и ветеранов.

80 млн евро предусмотрено на программу «Жилье для ВПЛ из ВОТ» в рамках «eВосстановление». Эти средства позволят профинансировать около 2 тысяч жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Первый транш в размере 40 млн евро Украина получит уже в сентябре.

Еще €60 млн будут направлены на льготную ипотеку для ветеранов. Благодаря механизму повторного использования возвращенных кредитов программа позволит предоставить более 1 500 доступных жилищных кредитов для защитников и защитниц.

Всего за три года почти 500 тысяч украинских семей уже воспользовались государственными жилищными программами.

Новые финансовые решения призваны расширить доступ к жилью для тех, кто лишился дома из-за войны, и обеспечить долгосрочную поддержку ветеранам и внутренне перемещенным лицам.

НБУ ввел в обращение модифицированные купюры номиналом 100 грн

Национальный банк Украины ввел в обращение модифицированные банкноты номиналом 100 гривен с патриотическим лозунгом Слава Украине! Героям слава!.

Надпись расположена в правой верхней части оборотной стороны банкноты. Все остальные элементы дизайна и защиты соответствуют банкнотам образца 2014 года. Модифицированные 100-гривневые купюры вводятся в рамках планового обновления наличной серии гривны.

Выпуск 100-гривневой купюры завершает обновление всего банкнотного ряда гривны, которое Национальный банк начал в августе 2024 года.

Ранее в обращение уже были введены модифицированные банкноты номиналом 500, 1000, 50, 20 и 200 гривен с тем же лозунгом.

Пополнение карт через терминал по-новому

С 26 июня в Украине начали действовать новые правила внесения наличных через платежные терминалы самообслуживания, введенные Национальным банком.

Теперь для завершения операции пополнения карты или счета пользователи должны подтвердить номер мобильного телефона. После внесения средств система будет отправлять одноразовый код в SMS или посредством автоматического звонка. Без ввода этого кода операция не будет завершена.

Также на квитанциях обязательно будет указываться полный номер телефона плательщика, а каждая транзакция будет привязана к конкретному пользователю.

В то же время новые требования не распространяются на отдельные операции: оплату налогов, коммунальных услуг, покупку транспортных билетов и пополнение транспортных карт. Без SMS-подтверждения также можно пополнять счет мобильной связи — но только до 500 грн в месяц для одного номера. После превышения лимита подтверждение станет обязательным.

В НБУ поясняют, что нововведения направлены на усиление финансового мониторинга и сокращение анонимных операций с наличными. Банки и платежные сервисы обязаны хранить данные об авторизации, номере плательщика, дате и времени операции.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.