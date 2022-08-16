Черноморский флот РФ притаился у побережья Крыма – британская разведка

Август, 16 в 10:46

Разведка Министерства обороны Великобритании владеет данными, что надводные корабли Черноморского флота РФ продолжают занимать крайне оборонительную позицию, патрулируя только воды в пределах видимости побережья Крыма.

– Это контрастирует с повышенной активностью российских военно-морских сил в других морях, типичной для этого времени года, – говорится в сообщении разведки в Twitter.

По данным ведомства, ЧФ РФ продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступательных действий, однако пока ему сложно контролировать ситуацию на море.

Соответственно, в британской разведке считают, что это подрывает общую стратегию вторжения России – “частично из-за того, что десантная угроза Одессе сейчас почти нейтрализована”.

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– Это значит, что Украина может перенаправить ресурсы, чтобы давить на российские сухопутные силы в другом месте, – говорят они.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 16 August 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/jrmLUD5Osz ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/lWN6wkwQh1 — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 16, 2022