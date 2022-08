Черноморский флот РФ притаился у побережья Крыма – британская разведка

Разведка Министерства обороны Великобритании владеет данными, что надводные корабли Черноморского флота РФ продолжают занимать крайне оборонительную позицию, патрулируя только воды в пределах видимости побережья Крыма.

По данным ведомства, ЧФ РФ продолжает использовать крылатые ракеты большой дальности для поддержки наземных наступательных действий, однако пока ему сложно контролировать ситуацию на море.

Соответственно, в британской разведке считают, что это подрывает общую стратегию вторжения России – “частично из-за того, что десантная угроза Одессе сейчас почти нейтрализована”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 16 August 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/jrmLUD5Osz

???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/lWN6wkwQh1

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 16, 2022