Август, 16 в 7:29

Во временно оккупированном Крыму слышны взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, детонирует очередной склад боеприпасов оккупантов в пгт Азовское Джанкойского района.

Местные паблики публикуют видео, где видно, что в небо поднимается густой черный столб дыма.

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Также местные Telegram-каналы сообщают, что могла взорваться электрическая подстанция. Однако официальной информации о взрывах в Крыму нет.

Тем временем глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал, что в поселке Азовское Джанкойского района попали в склад боеприпасов оккупантов.

По его словам, взрывы раздаются в течение часа. Кроме того, Чубаров сообщает о попадании по военной части оккупантов.

К слову, поселок городского типа Азовское расположен в 20 км от города Джанкой в Крыму.

Азовское на карте

Поселок городского типа Азовское также расположен недалеко от Новофедоровки (приблизительно в 18 км). Именно в Новофедоровке на аэродроме Саки 9 августа прогремели мощные взрывы.

Очевидцы сообщали, что горели склады с боеприпасами и взлетная полоса. 10 августа командование Воздушных сил ВСУ сообщило об уничтожении девяти вражеских самолетов во временно оккупированном Крыму.

Фото: Типичный Джанкой