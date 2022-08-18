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Армия РФ должна покинуть Украину, только тогда возможны переговоры: Зеленский после встречи с Эрдоганом

Юля Захарченко, редактор ленты
Армия РФ должна покинуть Украину, только тогда возможны переговоры: Зеленский после встречи с Эрдоганом
Фото: Офис президента

Переговоры с Россией возможны только тогда, когда российская армия покинет незаконно оккупированную территорию Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам трехсторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Глава государства заявил после встречи, что лидеры наметили возможные пути улучшения инициативы по зерновой сделке.

Зеленский отметил, что видит необходимость в увеличении количества кораблей для перевозки зерна. Президент Украины рассказал, что на переговорах обсудили российский ядерный шантаж и ситуацию на Запорожской АЭС.

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По мнению Зеленского, Российская Федерация должна немедленно вывести войска с атомной станции и прекратить обстрелы. В этом его поддержали президент Турции и генеральный секретарь ООН.

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