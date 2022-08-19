Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Эрдоган хотел посадить Путина и Зеленского за стол переговоров: эксперт о встрече во Львове

Юля Захарченко, редактор ленты
Эрдоган хотел посадить Путина и Зеленского за стол переговоров: эксперт о встрече во Львове
Фото: Офис президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел бы стать человеком, который сможет посадить за стол переговоров президента страны-агрессора России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник государственного секретаря США Пол Гобл по итогам встречи Эрдогана и Зеленского.

— Президент Турции хотел бы стать тем человеком, которому удастся посадить за стол переговоров Путина и Зеленского. Но с другой стороны, есть веские причины полагать, что Зеленский не хочет этой встречи в ближайшее время, потому что она ставит его в тупик.

Он окажется в положении, когда он либо продолжит жесткую линию защиты Украины, тогда встреча сорвется и превратится в гневный спор, что может ухудшить ситуацию. Либо пойдет на уступки, что навредит с точки зрения украинского населения.

По его мнению, украинцы готовы сражаться, пока не произойдет победа над агрессором Россией. Однако сейчас не лучшее время для переговоров, поскольку они могут все усложнить.

Сейчас смотрят

— Большинство украинцев выступают за то, чтобы сражаться до тех пор, пока Россия не будет побеждена. И сейчас не самое подходящее время для переговоров. У Эрдогана своя повестка, ему важно оставаться крупным игроком в регионе, особенно в Черном море и в отношении украинских поставок продовольствия. Я думаю, это более важно, чем вопрос о том, возможна ли встреча Зеленского с Путиным, — считает он.

Читайте
Армия РФ должна покинуть Украину, только тогда возможны переговоры: Зеленский после встречи с Эрдоганом

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка