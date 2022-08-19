Эрдоган хотел посадить Путина и Зеленского за стол переговоров: эксперт о встрече во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел бы стать человеком, который сможет посадить за стол переговоров президента страны-агрессора России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник государственного секретаря США Пол Гобл по итогам встречи Эрдогана и Зеленского.
— Президент Турции хотел бы стать тем человеком, которому удастся посадить за стол переговоров Путина и Зеленского. Но с другой стороны, есть веские причины полагать, что Зеленский не хочет этой встречи в ближайшее время, потому что она ставит его в тупик.
Он окажется в положении, когда он либо продолжит жесткую линию защиты Украины, тогда встреча сорвется и превратится в гневный спор, что может ухудшить ситуацию. Либо пойдет на уступки, что навредит с точки зрения украинского населения.
По его мнению, украинцы готовы сражаться, пока не произойдет победа над агрессором Россией. Однако сейчас не лучшее время для переговоров, поскольку они могут все усложнить.
— Большинство украинцев выступают за то, чтобы сражаться до тех пор, пока Россия не будет побеждена. И сейчас не самое подходящее время для переговоров. У Эрдогана своя повестка, ему важно оставаться крупным игроком в регионе, особенно в Черном море и в отношении украинских поставок продовольствия. Я думаю, это более важно, чем вопрос о том, возможна ли встреча Зеленского с Путиным, — считает он.