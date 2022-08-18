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Эрдоган встретился с президентом Зеленским во Львове

Юля Захарченко, редактор ленты
Эрдоган встретился с президентом Зеленским во Львове
Фото: Офис президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове.

Обновлено в 16:00. Во Львове началась встреча президентов Турции Эрдогана и Украины Зеленского. Переговоры проходят во Дворце Потоцких. Встреча лидеров началась в 14:40 по местному времени.

Обновлено в 15:32. Президент Турции прилетел в польский город Жешув, а оттуда наземным транспортом направился во Львов. Сначала Эрдоган проведет переговоры в формате с глазу на глаз с президентом Зеленским. Среди тем для обсуждения – полномасштабная война в Украине, ситуация на Донбассе и другие.

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Затем состоится трехсторонняя встреча президентов Украины и Турции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По итогам консультаций пройдет совместная пресс-конференция лидеров Турции, Украины и генсека ООН.

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