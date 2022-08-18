Когда в ЕС обсудят запрет на выдачу виз россиянам – дата

Август, 18 в 16:57

30-31 августа в Праге состоится неформальная встреча глав МИД стран ЕС, в ходе которой будет обсуждаться вопрос запрета выдачи виз гражданам РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила спикер Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анитта Гиппер.

– ЕС немедленно отреагировал и частично приостановил действие Соглашения об упрощении визового режима с Россией еще 25 февраля. В этом вопросе Еврокомиссия выступает за скоординированный ответ на уровне ЕС, – подчеркнула она.

По ее словам, сейчас продолжаются дискуссии на уровне членов Евросоюза для обеспечения скоординированного подхода.

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Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша уже перестали выдавать некоторые визы гражданам РФ. А Финляндия намерена уменьшить количество виз, получаемых россиянами, до 10% от нынешнего количества и планирует сделать это с 1 сентября.

Пока не готовы их поддержать Германия, Франция и Нидерланды.

В частности, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что россияне должны иметь возможность покинуть свою страну, если они не согласны с действиями кремлевского режима.

Джерело: European Commission