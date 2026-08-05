Украина вместе с европейскими партнерами работает над созданием нового комплекса противовоздушной и противоракетной обороны Freyja, способного перехватывать баллистические ракеты.

Разработчики рассчитывают, что система станет дешевле американского Patriot, а ее архитектура позволит быстро модернизировать отдельные компоненты без создания нового комплекса.

Что известно о противоракетной системе Фрейя и ее характеристиках читайте на Фактах ICTV.

Сейчас смотрят

Когда ПВО Freyja сможет перехватывать баллистические ракеты

Украинская компания Fire Point планирует провести первый успешный перехват баллистической ракеты уже к середине 2027 года.

Генеральный директор Fire Point Ирина Терех сообщила Reuters, что сейчас проект перешел к самой сложной стадии разработки. По ее словам, компания уже практически завершила ключевые договоренности с европейскими партнерами и сейчас интегрирует все элементы будущего комплекса в единую систему.

Как объяснила Терех, сегодня идет соединение ракеты-перехватчика FP-7.X с радарами наблюдения, радарами сопровождения целей и головками самонаведения. Именно этот этап она назвала самым интенсивным за все время работы над проектом.

К консорциуму уже присоединились 13 европейских промышленных партнеров.

Совладелец Fire Point Денис Штиллерман также сообщил, что проект реализуют в сотрудничестве с Германией, Францией и Норвегией.

По словам Штиллермана, противоракетный щит FREYJA создается в рамках межправительственных договоренностей, позволяющих разным производителям отвечать за отдельные компоненты системы, а финансирование обеспечивают сами компании-участники.

ПВО FREYJA: что известно о новом комплексе

В Fire Point подчеркивают, что компания не занимается лишь созданием ракеты. Она является главным разработчиком и интегратором всего комплекса FREYJA.

Украинская сторона отвечает за:

разработку ракеты-перехватчика FP-7;

создание пусковых установок;

интеграцию всех компонентов в единый комплекс ПВО.

Другие элементы системы производят международные партнеры. В частности, командный центр создает норвежская компания Kongsberg, а немецкая Diehl Defence ведет переговоры по поставкам систем наведения для ракеты.

Разработчики также отмечают, что Freyja будет иметь открытую архитектуру. Это означает, что отдельные компоненты можно будет заменять или модернизировать без полной замены всей системы, что значительно упрощает дальнейшее развитие.

FREYJA: характеристики

Основой нового комплекса станет ракета-перехватчик FP-7, изготовленная из композитных материалов. Именно она должна обеспечивать перехват баллистических целей.

Характеристики ракеты FP-7 для ПВО FREYJA:

дальность поражения: до 200 км;

максимальная скорость: 1 500 м/с;

средняя скорость полета: 800 м/с;

боевая часть: 150 кг;

максимальное время полета: 250 секунд;

допустимое отклонение от цели: 14 метров;

длина ракеты: 7,25 м;

диаметр ракеты: 1,15 м;

диаметр фюзеляжа: 0,53м.

FP-7 оснащается полуактивной инфракрасной головкой самонаведения, которую планируется создавать в сотрудничестве с немецкой компанией Diehl Defence, известной также как производитель систем IRIS-T.

ПВО Freyja: характеристики системы и чем отличается от Patriot

Одним из главных преимуществ нового комплекса разработчики называют его стоимость.

По словам Ирины Терех, цена одного перехватчика должна составлять менее €1 млн, что примерно в 4-6 раз дешевле, чем ракеты для американского комплекса Patriot.

Более того, в Fire Point отмечают, что команда пытается реализовать проект, на который в мире обычно тратят десятилетия, всего за несколько лет. В настоящее время уже проведено по меньшей мере пять испытаний ракеты-перехватчика.

Разработчики отмечают, что Freyja создается не только для борьбы с баллистическими ракетами. Комплекс будет иметь универсальное предназначение и выполнять функции как противовоздушной, так и противоракетной обороны. Однако именно возможность эффективного перехвата баллистических целей Fire Point называют его главной особенностью.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.