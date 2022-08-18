На встрече Зеленского и Эрдогана подписали меморандум об участии Турции в восстановлении Украины

Август, 18 в 18:04

Во Львове подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, предусматривающий участие Турции в послевоенном восстановлении Украины. Документ согласовали во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр торговли Турции Мехмет Муш.

— Турция – наш стратегический союзник. Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности, Запорожского и Кременчугского мостов. Рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления, – отметил Кубраков.

Согласно плану, турецкие государственные и бизнес-структуры помогут развивать конкретные проекты восстановления инфраструктуры, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

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Как первый проект рассматривают восстановление моста в селе Романовка под Киевом, соединяющего Бучу и Ирпень со столицей. Его разрушили после начала полномасштабного нападения России. Этот шаг фактически остановил наступление агрессора на столицу.

В ближайшее время стороны планируют создать совместную рабочую группу о вопросах восстановления, в рамках которой проработают механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты.