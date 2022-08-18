Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

На встрече Зеленского и Эрдогана подписали меморандум об участии Турции в восстановлении Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
На встрече Зеленского и Эрдогана подписали меморандум об участии Турции в восстановлении Украины
Фото: Офис президента

Во Львове подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, предусматривающий участие Турции в послевоенном восстановлении Украины. Документ согласовали во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр торговли Турции Мехмет Муш.

— Турция – наш стратегический союзник. Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности, Запорожского и Кременчугского мостов. Рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления, – отметил Кубраков.

Согласно плану, турецкие государственные и бизнес-структуры помогут развивать конкретные проекты восстановления инфраструктуры, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

Сейчас смотрят

Как первый проект рассматривают восстановление моста в селе Романовка под Киевом, соединяющего Бучу и Ирпень со столицей. Его разрушили после начала полномасштабного нападения России. Этот шаг фактически остановил наступление агрессора на столицу.

В ближайшее время стороны планируют создать совместную рабочую группу о вопросах восстановления, в рамках которой проработают механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты.

Читайте
Оборона, ситуация на ЗАЭС и зерно: о чем говорили Зеленский и Эрдоган во Львове

Источник: Офис президента
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка