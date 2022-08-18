Август, 18 в 16:55

Во Львове президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Они обсудили ряд тем – зерновой коридор, принудительную депортацию украинцев, бойцов и медиков в плену РФ, ядерный шантаж на Запорожской атомной электростанции.

– Договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков, – отметил президент.

По его словам, особое внимание было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской АЭС.

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– Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск, – убежден Зеленский.